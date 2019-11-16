Концерн Eesti Energia утроил выработку возобновляемой энергии

Компания Enefit Green, являющаяся дочерним предприятием концерна Eesti Energia, выработала в октябре 97 гигаватт-часов электроэнергии, что в три раза больше, чем год назад за тот же период. Этой энергией можно снабжать почти 32 000 домохозяйств в течение года.
Львиную долю от объема выработанной возобновляемой электроэнергии дали ветропарки (81 гигаватт-час). Из них немногим более половины произведено в Эстонии (44), остальное - в Литве.
Всего у предприятия Enefit Green 20 ветропарков со 165 ветряками.
Увеличение выработки возобновляемой электроэнергии поможет достичь Эстонии стратегической цели: к 2023 году получать 45% всего объема электричества из возобновляемых и альтернативных источников.
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