Концерн Eesti Energia утроил выработку возобновляемой энергии

Львиную долю от объема выработанной возобновляемой электроэнергии дали ветропарки (81 гигаватт-час). Из них немногим более половины произведено в Эстонии (44), остальное - в Литве.

Всего у предприятия Enefit Green 20 ветропарков со 165 ветряками.

Увеличение выработки возобновляемой электроэнергии поможет достичь Эстонии стратегической цели: к 2023 году получать 45% всего объема электричества из возобновляемых и альтернативных источников.