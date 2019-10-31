Концерн Eesti Energia утроил объем производства возобновляемой энергии

В третьем квартале оборот энергетического концерна вырос до 206 миллионов евро, что на 3% больше, чем годом ранее. Коммерческая прибыль до вычета расходов (EBITDA) составила 42,1 миллиона евро, сократившись за год на 28%. Чистая прибыль снизилась за год на 20,4 миллиона евро, а убытки в третьем квартале составили 9,5 миллиона евро.

«Негативное влияние на результаты в первую очередь оказало затянувшееся ремонтное обслуживание электростанции Аувере, а также изменения, произошедшие в крупной энергетике. В третьем квартале негативное влияние было обусловлено только производством электроэнергии из сланца. Остальные сферы деятельности были прибыльными и даже превзошли ожидания», – сказал финансовый директор и член правления Eesti Energia Андри Авила.

Станция Аувере произвела примерно на 300 ГВт/ч меньше электроэнергии, чем планировалось. Из-за этого общий объем производства электроэнергии оказался значительно меньше, что вылилось в недополученную прибыль. «При этом одни только расходы на амортизацию электростанции Аувере и проценты за нее составили в третьем квартале в общей сложности десять миллионов евро», – пояснил Авила.

Компания General Electric, которая осуществляет гарантийные работы, обещала завершить техническое обслуживание электростанции к середине четвертого квартала. В соответствии с договором ущерб, возникший во время гарантийного срока, компенсируется генподрядчиком, соответствующие переговоры с которым продолжаются.