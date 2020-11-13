Концерн Eesti Energia стал одним из пионеров использования ”зеленого” водорода в Европе

Альянс чистого водорода нацелен на внедрение водородных технологий в Европе уже к 2030 году и на объединение возобновляемой энергии и производства водорода с нулевым уровнем выбросов для промышленности, транспортного и других секторов. Целью на 2050 год является поддержание достижения климатической нейтральности в Европе и достижение позиции мирового лидера в этой области.

По словам члена правления Eesti Energia Маргуса Вальса, водород может быть одним из ключевых компонентов в достижении долгосрочных климатических целей. Как крупнейший производитель возобновляемой энергии в регионе, компания имеет потенциал стать ведущим производителем ”зеленого” водорода в странах Балтии, используя свои имеющиеся ветропарки.

”Резкое сокращение выбросов углерода в последние годы и рост производства возобновляемой энергии позволили Eesti Energia внести значительный вклад в то, что уже сейчас мы достигли климатических целей 2030 года. Для достижения долгосрочных климатических целей водородная стратегия Европейской комиссии рассматривает водород в качестве одного из ключевых компонентов, который к 2050 году должен покрыть 60% потребности сезонного аккумулирования энергии”, — сказал Вальс. ”Развивая способность производить водород из возобновляемых источников энергии на промышленном уровне, мы можем решить несколько насущных проблем: у нас будет возможность аккумулировать зависящий от погодных условий объем возобновляемой энергии, поддержать значительное сокращение работающего на ископаемом топливе и загрязняющем окружающую среды транспортного сектора и создать в Эстонии новые компетенции на основе технологий будущего. Для их достижения требуются поддержка и партнеры, появлению которых способствует членство в Альянсе”.

В ближайшие годы Eesti Energia хочет запустить пилотные проекты по производству ”зеленого” водорода в непосредственной близости от своих ветропарков и в сотрудничестве с другими предприятиями доставить продукцию до конечных потребителей, например, железнодорожного, городского или шоссейного транспорта.