13.11.2020, 21:50

Концерн Eesti Energia стал одним из пионеров использования ”зеленого” водорода в Европе

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Концерн Eesti Energia стал одним из пионеров использования ”зеленого” водорода в Европе
Foto: Madis Veltman

Eesti Energia присоединился к Европейскому альянсу чистого водорода, чтобы ускорить появление инновационных, чистых и ориентированных на будущее энергетических решений в Эстонии и на других внутренних рынках предприятия, поддерживая тем самым зеленую революцию в регионе.

Альянс чистого водорода нацелен на внедрение водородных технологий в Европе уже к 2030 году и на объединение возобновляемой энергии и производства водорода с нулевым уровнем выбросов для промышленности, транспортного и других секторов. Целью на 2050 год является поддержание достижения климатической нейтральности в Европе и достижение позиции мирового лидера в этой области.

По словам члена правления Eesti Energia Маргуса Вальса, водород может быть одним из ключевых компонентов в достижении долгосрочных климатических целей. Как крупнейший производитель возобновляемой энергии в регионе, компания имеет потенциал стать ведущим производителем ”зеленого” водорода в странах Балтии, используя свои имеющиеся ветропарки.

”Резкое сокращение выбросов углерода в последние годы и рост производства возобновляемой энергии позволили Eesti Energia внести значительный вклад в то, что уже сейчас мы достигли климатических целей 2030 года. Для достижения долгосрочных климатических целей водородная стратегия Европейской комиссии рассматривает водород в качестве одного из ключевых компонентов, который к 2050 году должен покрыть 60% потребности сезонного аккумулирования энергии”, — сказал Вальс. ”Развивая способность производить водород из возобновляемых источников энергии на промышленном уровне, мы можем решить несколько насущных проблем: у нас будет возможность аккумулировать зависящий от погодных условий объем возобновляемой энергии, поддержать значительное сокращение работающего на ископаемом топливе и загрязняющем окружающую среды транспортного сектора и создать в Эстонии новые компетенции на основе технологий будущего. Для их достижения требуются поддержка и партнеры, появлению которых способствует членство в Альянсе”.

В ближайшие годы Eesti Energia хочет запустить пилотные проекты по производству ”зеленого” водорода в непосредственной близости от своих ветропарков и в сотрудничестве с другими предприятиями доставить продукцию до конечных потребителей, например, железнодорожного, городского или шоссейного транспорта.

”В настоящее время водород производится в основном из природного газа или ископаемого топлива. ”Зеленый” водород становится чистым благодаря его производству полностью из возобновляемых источников энергии. Принадлежность к Альянсу чистого водорода позволяет нам быть в авангарде разработок в этой области и напрямую влиять на зеленую революцию в Эстонии, на наших домашних рынках и во всей Европе”, — добавил Вальс. ”Я считаю, что у Эстонии есть потенциал стать таким же важным игроком в развитии водородных технологий в мире, каким мы были в секторе информационных технологий или сланца на протяжении десятилетий”.

При производстве или использовании водорода из возобновляемых источников энергии в воздух не выбрасывается углерод. Поэтому его рассматривают в качестве решения для снижения влияния на окружающую среду в тех промышленных процессах и секторах экономики, где сокращение выбросов является критически важным, но трудно достижимым другими способами, такими как электрификация.

Европейский альянс чистого водорода был создан в марте 2020 года в рамках новой промышленной стратегии Европы. Это часть европейского плана по ускорению сокращения выбросов углерода в промышленном секторе при сохранении его конкурентоспособности. Водород рассматривается как один из ключевых компонентов в достижении целей Европейского зеленого соглашения, поскольку он дает много хороших результатов, как в энергетике, так и в других сферах, начиная от аккумулирования энергии и заканчивая топливом для тяжелого транспорта и сырьем для энергоемких отраслей.

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