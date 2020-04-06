06.04.2020, 10:27

Концерн Eesti Energia продал израильскому предприятию право на строительство завода по производству масла по технологии Enefit

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Концерн Eesti Energia продал израильскому предприятию право на строительство завода по производству масла по технологии Enefit
Foto: Madis Veltman

Компания Enefit Outotec Technology (EOT), контрольный пакет акций которой принадлежит Eesti Energia, заключила с израильской компанией Rotem Energy Mineral Partnership (REM) договор, согласно которому будут начаты работы по проектированию первого за пределами Эстонии завода по производству масла по технологии Enefit.

В ближайшие три месяца ведущие эстонские специалисты составят для компании REM, которая намеревается построить завод по производству масла по технологии Enefit, предварительный проект и проведут дополнительные исследования, на основании чего израильское предприятие примет решение относительно дальнейших действий. Заключенный ранее между предприятиями лицензионный договор означает, что в случае принятия положительного решения об инвестициях при строительстве завода будет использована именно технология Enefit. Кроме того, Eesti Energia будет участвовать в проекте в качестве консультанта.

По словам члена правления Eesti Energia Маргуса Вальса, REM выбрала для строительства своего завода по производству масла технологию Enefit потому, что речь идет о наиболее эффективной промышленно подтвержденной и с наименьшим из существующих в мире экологическим влиянием технологии обогащения горючего сланца.

«Созданная эстонскими инженерами уникальная технология Enefit позволяет эффективно использовать весь добытый горючий сланец, перерабатывать в масло старые автомобильные покрышки, а в перспективе и пластиковые отходы. Именно эффективность и возможность способствовать решению экологических проблем за счет оборотной экономики делает технологию Enefit привлекательной, – сказал Вальс. – Одним из направлений деятельности Eesti Energia является экспорт наших уникальных ноу-хау и технологий переработки горючего сланца в страны, которые хотят лучше исследовать свои сланцевые ресурсы и использовать их. Достигнутые за последний год результаты подтверждают правильность такого решения».

Согласно заключенному между REM, а также EOT и Eesti Energia договору, эстонские эксперты участвуют на всех этапах проекта, проводят проектные и инженерные работы, предлагают техническое сопровождение и прочие услуги, необходимые при строительстве завода по производству масла. Если учтенные запасы горячего сланца в Эстонии составляют в общей сложности 4,6 миллиарда тонн, то только в окрестностях Мишор Ротема, в центре Израиля, где работает REM, горючего сланца 2 миллиарда тонн.

Технология Enefit позволяет использовать весь добытый сланец. Дополнительной энергии для производства масла требуется минимум, поскольку оборудование обеспечивает себя энергией самостоятельно, а образующийся в качестве побочного продукта сланцевый газ, который обладает большой теплотворной способностью, можно использовать на электростанциях для производства электричества. Таким образом с помощью технологии Enefit из полезного ископаемого извлекается более 80% содержащейся в нем энергии.

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