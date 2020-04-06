Концерн Eesti Energia продал израильскому предприятию право на строительство завода по производству масла по технологии Enefit

В ближайшие три месяца ведущие эстонские специалисты составят для компании REM, которая намеревается построить завод по производству масла по технологии Enefit, предварительный проект и проведут дополнительные исследования, на основании чего израильское предприятие примет решение относительно дальнейших действий. Заключенный ранее между предприятиями лицензионный договор означает, что в случае принятия положительного решения об инвестициях при строительстве завода будет использована именно технология Enefit. Кроме того, Eesti Energia будет участвовать в проекте в качестве консультанта.

По словам члена правления Eesti Energia Маргуса Вальса, REM выбрала для строительства своего завода по производству масла технологию Enefit потому, что речь идет о наиболее эффективной промышленно подтвержденной и с наименьшим из существующих в мире экологическим влиянием технологии обогащения горючего сланца.

«Созданная эстонскими инженерами уникальная технология Enefit позволяет эффективно использовать весь добытый горючий сланец, перерабатывать в масло старые автомобильные покрышки, а в перспективе и пластиковые отходы. Именно эффективность и возможность способствовать решению экологических проблем за счет оборотной экономики делает технологию Enefit привлекательной, – сказал Вальс. – Одним из направлений деятельности Eesti Energia является экспорт наших уникальных ноу-хау и технологий переработки горючего сланца в страны, которые хотят лучше исследовать свои сланцевые ресурсы и использовать их. Достигнутые за последний год результаты подтверждают правильность такого решения».

Согласно заключенному между REM, а также EOT и Eesti Energia договору, эстонские эксперты участвуют на всех этапах проекта, проводят проектные и инженерные работы, предлагают техническое сопровождение и прочие услуги, необходимые при строительстве завода по производству масла. Если учтенные запасы горячего сланца в Эстонии составляют в общей сложности 4,6 миллиарда тонн, то только в окрестностях Мишор Ротема, в центре Израиля, где работает REM, горючего сланца 2 миллиарда тонн.