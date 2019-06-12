Концерн Eesti Energia начал производить масло из старых покрышек

Председатель правления предприятия Хандо Суттер сказал, что с точки зрения сланцевой промышленности производство масла из покрышек имеет важное значение, потому что это хороший пример того, как крупная энергетика может участвовать в экономике замкнутого цикла и решать проблемы с экологией.

”Мы способствуем повторному использованию этого ценного ресурса и производим энергию, оставляя меньший экологический след, предлагая при этом решение экологической проблемы”, — сказал Суттер.

Для начала Eesti Energia сосредоточится на переработке в масло покрышек, собранных в Эстонии. За год в Эстонии образуется порядка 12 000 тонн старых покрышек.

Но потенциал заводов масел Enefit позволяет перерабатывать до 260 000 тонн старых покрышек, что в будущем позволит использовать в качестве сырья и покрышки, собранные в других странах.

Министр окружающей среды Рене Кокк отметил, что использование в производстве масла старых покрышек — это достойная всяческого одобрения инициатива, позволяющая повторно использовать отходы.

”Министерство окружающей среды тоже внесло свой вклад, подав Европейскому союзу ходатайство на получение разрешения использовать покрышки таким образом”, — добавил Кокк. Последнее необходимое комплексное разрешение концерн Eesti Energia получил от департамента окружающей среды в конце мая.