Концерн Eesti Energia начал производить масло из старых покрышек

Предприятие Eesti Energia начало производить масло из старых покрышек, внося тем самым вклад в экономику замкнутого цикла и способствуя решению экологической проблемы, сказано в пресс-релизе.
Председатель правления предприятия Хандо Суттер сказал, что с точки зрения сланцевой промышленности производство масла из покрышек имеет важное значение, потому что это хороший пример того, как крупная энергетика может участвовать в экономике замкнутого цикла и решать проблемы с экологией.
”Мы способствуем повторному использованию этого ценного ресурса и производим энергию, оставляя меньший экологический след, предлагая при этом решение экологической проблемы”, — сказал Суттер.
Для начала Eesti Energia сосредоточится на переработке в масло покрышек, собранных в Эстонии. За год в Эстонии образуется порядка 12 000 тонн старых покрышек.
Но потенциал заводов масел Enefit позволяет перерабатывать до 260 000 тонн старых покрышек, что в будущем позволит использовать в качестве сырья и покрышки, собранные в других странах.
Министр окружающей среды Рене Кокк отметил, что использование в производстве масла старых покрышек — это достойная всяческого одобрения инициатива, позволяющая повторно использовать отходы.
”Министерство окружающей среды тоже внесло свой вклад, подав Европейскому союзу ходатайство на получение разрешения использовать покрышки таким образом”, — добавил Кокк. Последнее необходимое комплексное разрешение концерн Eesti Energia получил от департамента окружающей среды в конце мая.
По словам Хандо Суттера, в сланцевой промышленности наступили трудные времена, а предприятие должно справляться с целым рядом вызовов, начиная от возвращения работникам чувства уверенности в завтрашнем дне и заканчивая обеспечением надежности поставок электроэнергии в Эстонии.
”Существуют разные решения сложившейся ситуации, но ясно одно: прежняя сланцевая промышленность должна трансформироваться в современную крупную энергетику, которая бережет окружающую среду, а в качестве топлива использует разные источники энергии. Это касается производства и электроэнергии, и масла. Производство масла из старых покрышек — часть этой трансформации”, — рассказал Суттер.
По словам Суттера, совместное производство жидких видов топлива и электроэнергии — один из краеугольных камней Eesti Energia. Завод масел Enefit280 надежен и даже превышает предусмотренную мощность.
”Конкурентоспособность растет, а аргументы в пользу инвестирования в планируемый новый завод становятся все более весомыми. Мы хотим принять инвестиционное решение еще до конца этого года”, — сказал Суттер и добавил, что новый завод масел создаст рабочие места как на фазе строительства, так и при запуске завода во всех звеньях сланцевой цепи.
Технология совместного производства жидких топлив и электроэнергии Enefit является уникальной в мире, представляя собой самый экологичный и эффективный способ обогащения сланца. В числе прочего технология позволяет заменять до 10% сланца на старые покрышки, чтобы производить из двух этих компонентов масло.
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