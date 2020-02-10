Концепцию клиентского обслуживания Tele2 ждут существенные перемены

В первую очередь внутри предприятия будет создан свой колл-центр для управления всеми коммуникационными каналами и унификации критериев оценки клиентского опыта. ”Наша главная цель — максимально усовершенствовать и упростить свои продукты и услуги, чтобы у клиентов не было серьезных причин обращаться за помощью. Так, мы первыми среди телекоммуникационных предприятий отменили штрафные санкции (неустойки) для клиентов и срочные договоры. Мы также категорически отвергли ”подприлавочные” цены и сделали ценообразование услуг прозрачным”, — отметил исполнительный руководитель Tele2 Крис Роббинс. А еще, добавил он, у обратившихся к нам клиентов не должно складывать впечатление, что они общаются с бездушными роботами. В любых обстоятельствах проблемы клиентов должны решаться максимально быстро и эффективно.

Несмотря на то, что за последние годы существенно изменилось значение традиционного колл-центра, в Tele2 его по-прежнему считают важным элементом в системе обслуживания клиентов. ”Мы хотим, чтобы наши клиенты имели возможность выбирать для себя самый удобный канал для общения с оператором”, — считает К. Роббинс.