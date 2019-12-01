Кому выгодно, чтобы мы перестали есть мясо? Под прикрытием веганства продвигают свои интересы бизнесмены

В качестве примера Д'Амарио привел международный проект Eat-Lancet, цель которого — разработать диету, которая смогла бы прокормить население планеты к 2050 году, быть экологичной и уменьшить число смертей, вызванных плохим питанием. Диета Eat-Lancet полна полезной еды, как овощи, фрукты, орехи и цельнозерновые продукты, зато там сокращено потребление вредных продуктов, как красное мясо и сахар.
”Желанием инвесторов Eat-Lancet было уменьшить потребление мяса, животного протеина на 90% во всем мире и достичь ситуации, когда по всему миру едят лишь растительную пищу”, — отметил советник.
Д'Амарио подчеркнул, что бизнес-партнеры Eat-Lancet — промышленные группы, имеющие собственные интересы, например, производители минеральных удобрений Basf, Bayer, DuPont и т.д.
С сокращением животноводства уменьшится и количество животного навоза высокого качества с содержанием питательных веществ. Поэтому фермерам придется для улучшения почвы своих земель закупать удобрения у этих производителей за крупные суммы денег.
Глава мясного отделения Эстонской аграрно-торговой палаты Ану Хелленурме констатировала, что в Эстонии также увеличивается давление на то, чтобы на нашем столе появились пищевые продукты из насекомых и выращенное в аборатории мясо, а между тем большие фермы насекомых создали бы угрозу нашей экосистеме.
Она считает, что животноводство на протяжении тысяч лет помогало поддерживать уникальный биоценоз Эстонии.
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