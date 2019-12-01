Кому выгодно, чтобы мы перестали есть мясо? Под прикрытием веганства продвигают свои интересы бизнесмены

Советник по продовольственной политике Европейского мясного союза UECBV Анжелантонио Д'Амарио на мясном форуме заявил, что крупный города взращивают все большее количество веганов, пишет Maaleht.

10 декабря европейский мясные производители и фермеры планируют собраться в Брюсселе перед зданием Еврокомиссии на протест. По словам Д'Амарио, они хотят привлечь внимание к тому, что мясо является важной частью сбалансированного рациона питания.

Советник считает, что веганство можно понять, но опасность возникает, когда крупные международные производители пытаются под прикрытием веганства продвинуть свой бизнес.

По его словам, в Европе потребление мяса продолжает сокращаться под давлением веганов, которые против употребления мяса. Однако это используют бизнесмены, и под прикрытием веганства осуществляются серьезные сделки на крупные суммы.