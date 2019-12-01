01.12.2019, 17:30

Кому выгодно, чтобы мы перестали есть мясо? Под прикрытием веганства продвигают свои интересы бизнесмены

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Силья Ляттемяэ
EST 11
Кому выгодно, чтобы мы перестали есть мясо? Под прикрытием веганства продвигают свои интересы бизнесмены
Unsplash

Растущая пропаганда вегетарианства и веганства идет на руку, в первую очередь, производителям удобрений, которые пытаются увеличить долю своей продукции на рынке вместо навоза, утверждает советник по продовольственной политике Анжелантонио Д'Амарио.

Советник по продовольственной политике Европейского мясного союза UECBV Анжелантонио Д'Амарио на мясном форуме заявил, что крупный города взращивают все большее количество веганов, пишет Maaleht.

10 декабря европейский мясные производители и фермеры планируют собраться в Брюсселе перед зданием Еврокомиссии на протест. По словам Д'Амарио, они хотят привлечь внимание к тому, что мясо является важной частью сбалансированного рациона питания.

Советник считает, что веганство можно понять, но опасность возникает, когда крупные международные производители пытаются под прикрытием веганства продвинуть свой бизнес.

По его словам, в Европе потребление мяса продолжает сокращаться под давлением веганов, которые против употребления мяса. Однако это используют бизнесмены, и под прикрытием веганства осуществляются серьезные сделки на крупные суммы.

В качестве примера Д'Амарио привел международный проект Eat-Lancet, цель которого — разработать диету, которая смогла бы прокормить население планеты к 2050 году, быть экологичной и уменьшить число смертей, вызванных плохим питанием. Диета Eat-Lancet полна полезной еды, как овощи, фрукты, орехи и цельнозерновые продукты, зато там сокращено потребление вредных продуктов, как красное мясо и сахар.

”Желанием инвесторов Eat-Lancet было уменьшить потребление мяса, животного протеина на 90% во всем мире и достичь ситуации, когда по всему миру едят лишь растительную пищу”, — отметил советник.

Д'Амарио подчеркнул, что бизнес-партнеры Eat-Lancet — промышленные группы, имеющие собственные интересы, например, производители минеральных удобрений Basf, Bayer, DuPont и т.д.

С сокращением животноводства уменьшится и количество животного навоза высокого качества с содержанием питательных веществ. Поэтому фермерам придется для улучшения почвы своих земель закупать удобрения у этих производителей за крупные суммы денег.

Глава мясного отделения Эстонской аграрно-торговой палаты Ану Хелленурме констатировала, что в Эстонии также увеличивается давление на то, чтобы на нашем столе появились пищевые продукты из насекомых и выращенное в аборатории мясо, а между тем большие фермы насекомых создали бы угрозу нашей экосистеме.

Она считает, что животноводство на протяжении тысяч лет помогало поддерживать уникальный биоценоз Эстонии.

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