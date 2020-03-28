Кому-то повезло! Выигрыш в Eurojackpot составил 659 000 евро

Во время розыгрыша Eurojackpot в пятницу вечером один счастливчик из Эстонии выиграл 659 116,20 евро. Выигрышный билет был приобретен в интернете.
Всего на уровне 5+1 в пятницу было 4 победителя — кроме Эстонии почти 660 000 € выиграли также в Финляндии, Норвегии и Германии.
Среди наших южных соседей тоже нашелся счастливый игрок — в Латвии на уровне 5+0 выиграли 155 000 €.
Главный приз сегодня не разыгрывался, поэтому джекпот следующей недели вырос до максимальных 90 млн евро, а выигрышный фонд 5+1 уже достиг 17 млн евро, согласно прогнозам.
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