Кому из торговых партнеров России грозит экономический спад?
Мировая экономика все больше замедляется, темпы роста ВВП упадут в 2019 году как в Германии, так и в других важных для российских экспортеров странах Европы и Азии.
Мировая экономика все больше замедляется, темпы роста ВВП упадут в 2019 году как в Германии, так и в других важных для российских экспортеров странах Европы и Азии.
В Европе и в Азии, на двух важнейших направлениях российского экспорта, замедляется экономический рост. "Многолетний подъем в немецкой экономике закончился". Такова ключевая фраза весеннего доклада пяти экономических институтов ФРГ, представленного в Берлине 4 апреля. В 2019 году темпы роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе вновь, второй год подряд, снизятся, и в следующем году торможение продолжится. Таков прогноз Азиатского банка развития, опубликованный в Маниле 3 апреля.
Главная цифра в документе немецких институтов — 0,8%. Таков прогноз роста ВВП Германии в 2019 году. Всего полгода назад, в своем осеннем докладе, ученые еще рассчитывали на 1,9%. О начинающемся в Германии и во всей еврозоне резком торможении эксперты начали предупреждать еще в январе. В марте один из участвовавших в составлении нынешнего доклада институтов, мюнхенский ifo, предсказал еще более слабую динамику на нынешний год: 0,6%.
Что означает для России снижение более чем наполовину прогноза для крупнейшей экономики Европы? Германия для РФ — важнейший рынок сбыта газа, крупный покупатель нефти и угля. Положительная новость: эксперты пяти институтов (пока) не ждут в ФРГ "ярко выраженной рецессии", иначе говоря — экономического кризиса с такими сопутствующими эффектами, как значительное сокращение производства и закрытие предприятий.
Так что обвального падения спроса в ФРГ на российские энергоносители и сырье для химической промышленности можно не опасаться. Для "Газпрома", к примеру, куда более серьезной проблемой окажутся в этом году последствия слишком теплой зимы и высокий уровень заполненности газохранилищ. С другой стороны, в условиях столь низкой экономической динамики ждать заметного роста потребления энергии тоже не стоит. Тем более, что все больше электроэнергии в Германии производят из возобновляемых источников.
Если ФРГ грозит в этом году экономический спад в смысле значительного снижения деловой активности при сохранении определенных темпов роста ВВП, то Италия, второй по размерам клиент "Газпрома" в ЕС и весьма крупный покупатель российской нефти, уже переживает классический спад — рецессию.
Во второй половине 2018 года экономика Италии два квартала подряд показывала пусть минимальный, но отрицательный рост, что соответствует хрестоматийному определению рецессии. В только что закончившемся 1-м квартале 2019 года спад, судя по предварительным данным, скорее всего продолжился. На весь нынешний год министерство финансов страны недавно прогнозировало минимальный положительный рост ВВП на 0,1%. Это, по сути дела, стагнация.
Однако итальянское правительство, подготовившее программу стимулирования экономики, рассчитывает, по данным информационного агенства Reuters, на рост хотя бы на 0,3-0,4%. Этот пакет мер предусматривает, прежде всего, налоговые льготы для бизнеса и инвесторов. Но в результате, скорее всего, упадут поступления в бюджет, дефицит которого и так окажется в этом году куда более высоким, чем планировалось, поскольку в основу расчетов был заложен очень оптимистичный прогноз роста ВВП.
Все это может привести к резкому обострению долговых проблем Италии, у которой самый высокий в еврозоне уровень задолженности к ВВП после Греции, и вызвать острый финансовый кризис. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) из такого сценария, правда, пока не исходит: в своем прогнозе от 1 апреля она предсказывает на 2019 год сокращение итальянской экономики на 0,2%.
В условиях подобной вялотекущей рецессии спрос на энергоносители в Италии, для которой, в частности, будет предназначена значительная часть того газа, который "Газпром" намерен качать после завершения строительства "Северного потока-2" транзитом через Германию, Чехию и Австрию, в лучшем случае останется на прежнем уровне, хотя, скорее всего, снизится, пусть и не очень сильно.
В пятерку важнейших внешнеторговых партнеров России до сих пор входила Турция. Она была, в частности, крупнейшим экспортным рынком для российских металлургов, вторым по размерам клиентом "Газпрома" в дальнем зарубежье после Германии и перед Италией (газопровод "Голубой поток" действует уже почти полтора десятилетия, "Турецкий поток" достроят в этом году), вторым по значению покупателем зерна и входила в десятку крупнейших импортеров нефти из РФ.
Однако в 2019 году Турция, по всей видимости, уже не сможет столь активно, как раньше, закупать российскую продукцию: после целого десятилетия бурного роста турецкая экономика впала в тяжелый кризис. В 3-м квартале 2018 года ВВП страны сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,6%, в 4-м квартале на 2,4%. В 1-м квартале 2019 года, итоги которого еще не подсчитаны, минус мог оказаться еще более крупным. Во всяком случае рецессия продолжилась, что, в частности, привело с ощутимому снижению в последние месяцы закупок российского газа.
Одна из ключевых причин кризиса — обвальное падение курса турецкой лиры летом прошлого года. Это вызвало разрушительную инфляцию (она сейчас около 20%) и бегство иностранного капитала, притоком которого во многом и обеспечивался недавний бум. Осенью и зимой национальная денежная единица несколько укрепилась, но в последние недели лира вновь падает.
Это во многом связано с обостряющимся конфликтом между Анкарой и Вашингтоном вокруг намерения турецкого президента Эрдогана закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400: инвесторы опасаются американских штрафных мер против Турции и дальнейшего ухудшения ее отношений с Западом.
Получается, что поставки в эту страну с геополитическими целями российской военной техники (оплачиваемой в значительной мере с помощью кредита из Москвы) способствуют очередному витку девальвации лиры, что снижает спрос на всю другую российскую продукцию, поскольку необходимая для ее оплаты валюта становится для турецких импортеров слишком дорогой.
Главная причина замедляющегося развития мировой экономики — это торможение в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). По оценкам Азиатского банка развития, который отслеживает ситуацию в 45 странах, темпы роста в самой динамичной части планеты, достигшие в 2017 году 6,2%, снизились до 5,9% в прошлом году, составят 5,7% в нынешнем и сократятся до 5,6% в следующем. Связано это, прежде всего, с ситуацией в двух крупнейших экономиках региона — китайской и японской.
Хотя Китай и продолжает развиваться со скоростью свыше 6%, он теряет былые темпы роста из-за целого ряда накопившихся внутренних проблем, продолжающейся смены экстенсивной модели экономического развития на инновационную, а также из-за торговой войны с США и затянувшейся полной неопределенности относительно ее перспектив.
А Япония, по мнению ряда экспертов, может оказаться в этом году просто на грани рецессии. На это указывает, в частности, продолжающееся вот уже три месяца существенное сокращение экспорта. А также падение импорта, что говорит о снижении платежеспособного спроса на внутреннем рынке.
Такая тенденция не может не беспокоить российскую газовую промышленность, причем сразу по двум причинам. Во-первых, потому что Япония сокращает импорт энергоносителей, а ведь она — главный клиент такой новой экспортной отрасли российской экономики, как производство сжиженного природного газа (СПГ).
Во-вторых, сокращение японского спроса сбивает традиционно высокие азиатские цены на СПГ, в результате для таких его производителей, как Катар, США или российская компания "Новатэк", растет привлекательность европейского рынка, а там сжиженный газ составляет растущую конкуренцию трубопроводным поставкам "Газпрома".
Вообще же Азиатско-Тихоокеанский регион принципиально важен для энергетического экспорта России. Сюда идет половина поставляемого за рубеж угля, основная часть СПГ, значительные объемы нефти, в Китай прокладывается газопровод "Сила Сибири". Большие надежды на АТР возлагает также российское машиностроение.
Прогнозируемое на ближайшие два года пусть и не очень резкое, но все же ощутимое замедление темпов экономического роста в АТР означает для России, что она вряд ли может рассчитывать как на заметное увеличение поставок энергоносителей в азиатском направлении, так и на то, что сможет продавать здесь свою сырьевую и несырьевую продукцию по особенно выгодным для себя ценам.
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