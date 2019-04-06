Кому из торговых партнеров России грозит экономический спад?

Что означает для России снижение более чем наполовину прогноза для крупнейшей экономики Европы? Германия для РФ — важнейший рынок сбыта газа, крупный покупатель нефти и угля. Положительная новость: эксперты пяти институтов (пока) не ждут в ФРГ "ярко выраженной рецессии", иначе говоря — экономического кризиса с такими сопутствующими эффектами, как значительное сокращение производства и закрытие предприятий.

Так что обвального падения спроса в ФРГ на российские энергоносители и сырье для химической промышленности можно не опасаться. Для "Газпрома", к примеру, куда более серьезной проблемой окажутся в этом году последствия слишком теплой зимы и высокий уровень заполненности газохранилищ. С другой стороны, в условиях столь низкой экономической динамики ждать заметного роста потребления энергии тоже не стоит. Тем более, что все больше электроэнергии в Германии производят из возобновляемых источников.

Италия: между рецессией, стагнацией и долговым кризисом



Если ФРГ грозит в этом году экономический спад в смысле значительного снижения деловой активности при сохранении определенных темпов роста ВВП, то Италия, второй по размерам клиент "Газпрома" в ЕС и весьма крупный покупатель российской нефти, уже переживает классический спад — рецессию.

Во второй половине 2018 года экономика Италии два квартала подряд показывала пусть минимальный, но отрицательный рост, что соответствует хрестоматийному определению рецессии. В только что закончившемся 1-м квартале 2019 года спад, судя по предварительным данным, скорее всего продолжился. На весь нынешний год министерство финансов страны недавно прогнозировало минимальный положительный рост ВВП на 0,1%. Это, по сути дела, стагнация.

Однако итальянское правительство, подготовившее программу стимулирования экономики, рассчитывает, по данным информационного агенства Reuters, на рост хотя бы на 0,3-0,4%. Этот пакет мер предусматривает, прежде всего, налоговые льготы для бизнеса и инвесторов. Но в результате, скорее всего, упадут поступления в бюджет, дефицит которого и так окажется в этом году куда более высоким, чем планировалось, поскольку в основу расчетов был заложен очень оптимистичный прогноз роста ВВП.

Все это может привести к резкому обострению долговых проблем Италии, у которой самый высокий в еврозоне уровень задолженности к ВВП после Греции, и вызвать острый финансовый кризис. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) из такого сценария, правда, пока не исходит: в своем прогнозе от 1 апреля она предсказывает на 2019 год сокращение итальянской экономики на 0,2%.

В условиях подобной вялотекущей рецессии спрос на энергоносители в Италии, для которой, в частности, будет предназначена значительная часть того газа, который "Газпром" намерен качать после завершения строительства "Северного потока-2" транзитом через Германию, Чехию и Австрию, в лучшем случае останется на прежнем уровне, хотя, скорее всего, снизится, пусть и не очень сильно.

Турция: тяжелый и нарастающий кризис



В пятерку важнейших внешнеторговых партнеров России до сих пор входила Турция. Она была, в частности, крупнейшим экспортным рынком для российских металлургов, вторым по размерам клиентом "Газпрома" в дальнем зарубежье после Германии и перед Италией (газопровод "Голубой поток" действует уже почти полтора десятилетия, "Турецкий поток" достроят в этом году), вторым по значению покупателем зерна и входила в десятку крупнейших импортеров нефти из РФ.

Однако в 2019 году Турция, по всей видимости, уже не сможет столь активно, как раньше, закупать российскую продукцию: после целого десятилетия бурного роста турецкая экономика впала в тяжелый кризис. В 3-м квартале 2018 года ВВП страны сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,6%, в 4-м квартале на 2,4%. В 1-м квартале 2019 года, итоги которого еще не подсчитаны, минус мог оказаться еще более крупным. Во всяком случае рецессия продолжилась, что, в частности, привело с ощутимому снижению в последние месяцы закупок российского газа.