11.07.2019, 09:52

Кому банки дают жилищный кредит: убийца не получит, а родитель-одиночка — пожалуйста


rus.delfi.ee
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Кому банки дают жилищный кредит: убийца не получит, а родитель-одиночка — пожалуйста
Foto: Madis Veltman

Ничего удивительного, что вставшим на преступный путь лицам, а также игроманам солидные банки не дают кредиты.

Чтобы нравиться банку и получить жилищный кредит с низким процентом, нужно почитать финансовую дисциплину, корректно оплачивать счета и уметь делать регулярные сбережения, пишет Äripäev.

В банк не стоит обращаться тем, кто проигрывает деньги в казино и у кого на шее висят быстрые кредиты.

Чем больше детей, тем выше расходы, но в случае с родителями-одиночками учитывается и поступающие от второго родителя алименты. Бывает, что разошедшиеся родители хорошо ладят между собой, и тогда живущий отдельно родитель становится дополнительным гарантом кредита.

Правилом в банках является то, что если у клиента уже есть один жилищный кредит, то второго ему не дадут.

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