Кому банки дают жилищный кредит: убийца не получит, а родитель-одиночка — пожалуйста

Чтобы нравиться банку и получить жилищный кредит с низким процентом, нужно почитать финансовую дисциплину, корректно оплачивать счета и уметь делать регулярные сбережения, пишет Äripäev.

В банк не стоит обращаться тем, кто проигрывает деньги в казино и у кого на шее висят быстрые кредиты.

Чем больше детей, тем выше расходы, но в случае с родителями-одиночками учитывается и поступающие от второго родителя алименты. Бывает, что разошедшиеся родители хорошо ладят между собой, и тогда живущий отдельно родитель становится дополнительным гарантом кредита.

Правилом в банках является то, что если у клиента уже есть один жилищный кредит, то второго ему не дадут.