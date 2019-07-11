Кому банки дают жилищный кредит: убийца не получит, а родитель-одиночка — пожалуйста
Ничего удивительного, что вставшим на преступный путь лицам, а также игроманам солидные банки не дают кредиты.
Ничего удивительного, что вставшим на преступный путь лицам, а также игроманам солидные банки не дают кредиты.
Чтобы нравиться банку и получить жилищный кредит с низким процентом, нужно почитать финансовую дисциплину, корректно оплачивать счета и уметь делать регулярные сбережения, пишет Äripäev.
В банк не стоит обращаться тем, кто проигрывает деньги в казино и у кого на шее висят быстрые кредиты.
Чем больше детей, тем выше расходы, но в случае с родителями-одиночками учитывается и поступающие от второго родителя алименты. Бывает, что разошедшиеся родители хорошо ладят между собой, и тогда живущий отдельно родитель становится дополнительным гарантом кредита.
Правилом в банках является то, что если у клиента уже есть один жилищный кредит, то второго ему не дадут.
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