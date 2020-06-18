Компенсация зарплаты от Кассы по безработице привлекла мошенников. В схемы была втянута и Больничная касса

Касса по безработице выплатила работникам эстонских фирм в качестве компенсации заработной платы около 230 миллионов евро. Большие деньги привлекли также аферистов и мошенников, которые хотя бы из спортивного интереса пробуют, удастся ли им обмануть государство. Вчера у кассы по безработице по отношению к одной из таких компаний мошенников чаша терпения переполнилась. А именно, касса по безработице подала в Пыхьяскую окружную прокуратуру заявление о преступлении предприятий, связанных с одними и теми же лицами, которые подряд ходатайствовали о компенсации заработной платы для фиктивных работников. Это делалось точно в таком объеме, чтобы получить от кассы по безработице максимально 1000 евро на работника.

”Показалось подозрительным, что работники были трудоустроены задним числом, на относительно хорошую зарплату, и в то же время не были оплачены налоги. Имена работников, на которых ходатайствовали о компенсации, в некоторых случаях встречались в ходатайствах нескольких предприятий. Среди работников были также зарегистрированные безработные, получатели пособия на трудоспособность”, — охарактеризовал мошенническую схему пресс-секретарь кассы по безработице Лаури Кооль. Названия фирм и имена людей они не раскрывают, но упомянули, что среди этих людей есть те, кто уже раньше имел проблемы с законом.

Мошенническая схема с больничными листами

Вместе с тем, касса по безработице особенно благодарна внимательным гражданам, которые сообщают им о своих подозрениях. Например, один человек описал, как ему обещали заплатить за то, чтобы он дал свои личные данные для ходатайства о компенсации на зарплату через фирму, где человек на самом деле не работал. Сумма, которую предложил за данные, были те самые символические 150 евро, которые фирма должна сначала сама заплатить работнику для того чтобы получить компенсацию.

”По имеющимся данным кажется, что используются данные примерно 30 человек, частных предприятий — как полочных фирмы, так и только что зарегистрированных — и счета. Поэтому предупреждаем всех: не поддавайтесь на такое предложение, личные данные нельзя передавать другим лицам”, — подчеркнул Кооль. Сумма, которую пытались с помощью различных ходатайств получить мошенническим способом, по оценке кассы по безработице составляет 100 000 евро. ”Ходатайства подавали с небольшими перерывами. Вначале спросили на одного-двух работников, и затем на следующий день на других. Таким образом приходило примерно три-четыре заявления в неделю”.