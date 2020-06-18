18.06.2020, 09:25

Компенсация зарплаты от Кассы по безработице привлекла мошенников. В схемы была втянута и Больничная касса


Анн-Марий Нерги
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EuroFoto: Ilmar Saabas

Наглое мошенничество с компенсацией заработной платы вынудило кассу по безработице сообщить о преступлении. С помощью ходатайства пытались обманным путем получить 100 000 евро, пишет Ärileht.

Касса по безработице выплатила работникам эстонских фирм в качестве компенсации заработной платы около 230 миллионов евро. Большие деньги привлекли также аферистов и мошенников, которые хотя бы из спортивного интереса пробуют, удастся ли им обмануть государство. Вчера у кассы по безработице по отношению к одной из таких компаний мошенников чаша терпения переполнилась. А именно, касса по безработице подала в Пыхьяскую окружную прокуратуру заявление о преступлении предприятий, связанных с одними и теми же лицами, которые подряд ходатайствовали о компенсации заработной платы для фиктивных работников. Это делалось точно в таком объеме, чтобы получить от кассы по безработице максимально 1000 евро на работника.

”Показалось подозрительным, что работники были трудоустроены задним числом, на относительно хорошую зарплату, и в то же время не были оплачены налоги. Имена работников, на которых ходатайствовали о компенсации, в некоторых случаях встречались в ходатайствах нескольких предприятий. Среди работников были также зарегистрированные безработные, получатели пособия на трудоспособность”, — охарактеризовал мошенническую схему пресс-секретарь кассы по безработице Лаури Кооль. Названия фирм и имена людей они не раскрывают, но упомянули, что среди этих людей есть те, кто уже раньше имел проблемы с законом.

Мошенническая схема с больничными листами

Вместе с тем, касса по безработице особенно благодарна внимательным гражданам, которые сообщают им о своих подозрениях. Например, один человек описал, как ему обещали заплатить за то, чтобы он дал свои личные данные для ходатайства о компенсации на зарплату через фирму, где человек на самом деле не работал. Сумма, которую предложил за данные, были те самые символические 150 евро, которые фирма должна сначала сама заплатить работнику для того чтобы получить компенсацию.

”По имеющимся данным кажется, что используются данные примерно 30 человек, частных предприятий — как полочных фирмы, так и только что зарегистрированных — и счета. Поэтому предупреждаем всех: не поддавайтесь на такое предложение, личные данные нельзя передавать другим лицам”, — подчеркнул Кооль. Сумма, которую пытались с помощью различных ходатайств получить мошенническим способом, по оценке кассы по безработице составляет 100 000 евро. ”Ходатайства подавали с небольшими перерывами. Вначале спросили на одного-двух работников, и затем на следующий день на других. Таким образом приходило примерно три-четыре заявления в неделю”.

Вторая распространенная и умышленная схема состоит в том, что работодатель ходатайствует о компенсации заработной платы и на работника, который на самом деле был на больничном. ”Знаем, что уже были случаи, когда ходатайствовали о компенсации зарплаты на больного человека. Внимание привлекли коллективы, где одновременно очень много людей были на больничном и получали в то же время компенсацию заработной платы”, — сказал Кооль. Он подчеркнул, что по итогу ходатайствующие будут пойманы, хотя вначале может показаться, что мошенничество прошло, и касса по безработице выплатила пособие.

Получатели компенсации проверяются

”Вместе с больничной кассой мы проверяем всех получивших компенсацию людей, таким же образом в июле будем проверять получателей пособия за июнь. Если человек был на больничном полный месяц и в то же время получал от нас компенсацию заработной платы (зарплату), то касса по безработице востребует компенсацию обратно”. Больничная касса обещала в течение сегодняшнего дня опубликовать более точные цифры.

Что будет с работником, которые получил деньги из двух мест? Прежде всего касса по безработице свяжется с работодателем и запросит выплаченное работнику пособие обратно. Если деньги не будут возвращены добровольно, то работодатель получит официальное требование.

Другие распространенные схемы

Сокращение объема работы и зарплаты оформляется задним числом. Ходатайство пытаются подать и тогда, когда предприниматель со своей стороны не заплатил необходимый минимум 150 евро. Компенсацию заработной платы запрашивают и на работников, которые весь месяц были на больничном или, например, в отпуске по уходу за ребенком. Среди ходатайствующих есть люди, которые годы не платили страховые взносы по безработице. Договоры членов правления переделываются прямо перед подачей заявления, в т.ч. и у лиц, которые никогда не платили себе зарплату. Работников регистрируют задним числом, сразу перед подачей заявления.

Касса по безработице подчеркивает, что все получатели компенсации, по окончанию действия этой меры, будут проходить полную проверку. В ходе нее будет выяснено, например, нарушил ли работодатель запрет на сокращение. Так как в течение одного месяца после получения пособия конкретного работника сокращать нельзя. Проактивно таким образом вернули пособие за работника Tallink, который получил компенсацию, но которого нужно было поскорее сократить.

К концу года от резервов кассы по безработице останется только половина

Совет кассы по безработице предложил правительству в следующие четыре года не снижать ставку страховых взносов по безработице, так как учреждение может остаться без денег. Но все-таки председатель правления совета Пеэп Петерсон подтвердил, что на настоящий момент у кассы по безработице достаточно резервов, для того чтобы выполнять свои обязанности. Расходы в этом году однако вырастут значительно.

”Во время кризиса хорошо бы было снизить ставку страхового взноса по безработице, но временная компенсация заработной платы работникам предприятий, испытывающих трудности, на данный момент не позволяет этого сделать. Из 838 миллионов, которые были в резерве кассы по безработице в конце прошлого года, согласно прогнозам к концу этого года останется менее 400 миллионов, на следующий год 333 миллиона. В этом году касса по безработице уже потратит довольно большую часть резерва, но расходы, исходя из экономической ситуации, будут и следующие пару лет выше чем ранее”, — предостерег Петерсон. Например, несмотря на то, что расходы кассы по безработице на будущий год составят 261,3 миллиона, со страховых взносов по безработице удастся собрать 202 миллиона евро. Ставка страхового взноса по безработице составляет 2,4%, из которых 1,6% платят работники и 0,8% работодатели.

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