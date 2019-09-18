Компания TransferWise заработала солидную прибыль
Прибыль выросла благодаря введению в использование международного безграничного счета и услуг для бизнес-клиентов (TransferWise for Business), сказано в пресс-релизе.
Прибыль выросла благодаря введению в использование международного безграничного счета и услуг для бизнес-клиентов (TransferWise for Business), сказано в пресс-релизе.
За прошлый финансовый год прибыль TransferWise выросла на 53 % и достигла 179 млн фунтов стерлингов. Результаты аудита TransferWise показывают, что после вычета налогов в марте 2019 года чистая прибыль за финансовый год составила 10,3 млн фунтов стерлингов. Компания непрерывно находится в прибыли с 2017 года.
Компания TransferWise начала свою деятельность с международных денежных переводов, но к данному моменту портфель продуктов значительно расширился. Каждый год к платформе присоединяются 10 000 новых бизнес-клиентов, которые вместе с крупными компаниями и самими банками теперь подключены к приложению TransferWise. Безграничный счет TransferWise доступен в более чем 170 странах. Недавно на рынках США, Австралии и Новой Зеландии к безграничному счету добавилась дебетовая карточка, уже совсем скоро она появится также в Сингапуре и Японии.
TransferWise в цифрах
Последние достижения
”TransferWise процветает восемь лет, и наша обязанность управлять ею ответственно и надежно. Финансовые технологии десятки раз доказали, что могут предложить клиентам услугу на более высоком уровне по более низкой цене, но мы верим, что ключ к успеху скрывается также в создании сильной и надежной компании. Наши финансовые результаты доказывают, что команда TransferWise изобрела эту формулу”, — прокомментировал Кристо Кяэрманн, исполнительный директор и сооучредитель TransferWise.
”Направление нам указывают деньги, которые мы благодаря нашим низким ценам и прозрачной модели помогаем нашим клиентам сэкономить. Сегодня каждый год это 1 млрд фунтов стерлингов, но впереди ждут еще сотни миллиардов. Поэтому нашим приоритетом является расширение в международном направлении — мы хотим всем тем, кому это нужно, предложить лучший способ движения денег по всему миру”, — добавил он.
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