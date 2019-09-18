18.09.2019, 09:46

Компания TransferWise заработала солидную прибыль


rus.delfi.ee
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Компания TransferWise заработала солидную прибыль
Erakogu

Прибыль выросла благодаря введению в использование международного безграничного счета и услуг для бизнес-клиентов (TransferWise for Business), сказано в пресс-релизе.

За прошлый финансовый год прибыль TransferWise выросла на 53 % и достигла 179 млн фунтов стерлингов. Результаты аудита TransferWise показывают, что после вычета налогов в марте 2019 года чистая прибыль за финансовый год составила 10,3 млн фунтов стерлингов. Компания непрерывно находится в прибыли с 2017 года.

Компания TransferWise начала свою деятельность с международных денежных переводов, но к данному моменту портфель продуктов значительно расширился. Каждый год к платформе присоединяются 10 000 новых бизнес-клиентов, которые вместе с крупными компаниями и самими банками теперь подключены к приложению TransferWise. Безграничный счет TransferWise доступен в более чем 170 странах. Недавно на рынках США, Австралии и Новой Зеландии к безграничному счету добавилась дебетовая карточка, уже совсем скоро она появится также в Сингапуре и Японии.

TransferWise в цифрах

  • У компании 6 млн клиентов по всему миру
  • TransferWise каждый месяц выплачивает клиентам суммы в размере 4 млрд фунтов стерлингов (внутригосударственные и международные выплаты), экономя клиентам 1 млрд фунтов стерлингов в год по сравнению с равнозначными банковскими переводами
  • Более 20% международных переводов — это мгновенные переводы (доставляются на место менее чем за 20 секунд)
  • 1600 валютных направлений, 49 различных валют
  • Более 1700 работников в 12 офисах по всему миру — в следующем году в плане взять на работу еще 750 человек.

Последние достижения

  • Стоимость 3,5 млрд долларов — в мае 2019 года компания TransferWise сообщила, что привлечет еще 292 млн долларов, что означает, что в общей сложности компания к данному моменту привлекла 689 млн долларов.
  • Безграничная дебетовая карточка Mastercard с энтузиазмом была принята в Великобритании и Европе, и стала первой в своей категории в США, Австралии и Новой Зеландии. Клиенты хранят на безграничных счетах TransferWise в общей сложности более 1 млрд фунтов стерлингов.
  • Партнерство с банками — второй по величине банк во Франции BPCE, а также необанки Monzo и bunq подписали договоры, чтобы предлагать своим клиентам услуги TransferWise.
  • Продвинутый бизнес-продукт — TransferWise вывел на рынок безграничную дебетовую карточку Mastercard в интеграции с популярной бухгалтерской программой Xero. Каждый месяц присоединяется 10 000 новых бизнес-клиентов.

”TransferWise процветает восемь лет, и наша обязанность управлять ею ответственно и надежно. Финансовые технологии десятки раз доказали, что могут предложить клиентам услугу на более высоком уровне по более низкой цене, но мы верим, что ключ к успеху скрывается также в создании сильной и надежной компании. Наши финансовые результаты доказывают, что команда TransferWise изобрела эту формулу”, — прокомментировал Кристо Кяэрманн, исполнительный директор и сооучредитель TransferWise.

”Направление нам указывают деньги, которые мы благодаря нашим низким ценам и прозрачной модели помогаем нашим клиентам сэкономить. Сегодня каждый год это 1 млрд фунтов стерлингов, но впереди ждут еще сотни миллиардов. Поэтому нашим приоритетом является расширение в международном направлении — мы хотим всем тем, кому это нужно, предложить лучший способ движения денег по всему миру”, — добавил он.

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