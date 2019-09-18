Компания TransferWise заработала солидную прибыль

За прошлый финансовый год прибыль TransferWise выросла на 53 % и достигла 179 млн фунтов стерлингов. Результаты аудита TransferWise показывают, что после вычета налогов в марте 2019 года чистая прибыль за финансовый год составила 10,3 млн фунтов стерлингов. Компания непрерывно находится в прибыли с 2017 года.

Компания TransferWise начала свою деятельность с международных денежных переводов, но к данному моменту портфель продуктов значительно расширился. Каждый год к платформе присоединяются 10 000 новых бизнес-клиентов, которые вместе с крупными компаниями и самими банками теперь подключены к приложению TransferWise. Безграничный счет TransferWise доступен в более чем 170 странах. Недавно на рынках США, Австралии и Новой Зеландии к безграничному счету добавилась дебетовая карточка, уже совсем скоро она появится также в Сингапуре и Японии.