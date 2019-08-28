Компания SmartLynx не выполнила решение комиссии и вновь попала в черный список

22 декабря 2018 года рейс компании SmartLynx из Лансароте (Канарские острова) в Эстонию задержался более чем на 3 часа, после чего трое пассажиров потребовали от авиаперевозчика компенсацию в общей сумме 1200 евро. SmartLynx отказался удовлетворить требование, сославшись на чрезвычайные обстоятельства.

Обстоятельства заключались в том, что в аэропорту отправления не оказалось подходящей взлетной полосы, самолету пришлось взлетать с полосы, где действовали ограничения по весу, из-за чего самолет должен был подняться в воздух с неполными баками топлива, которого не хватало для полета в Таллинн. Ввиду этого потребовалась посадка для дозаправки в Копенгагене. Там же пришлось менять экипаж, так как прежний отработал разрешенные часы. Новый прибыл из Риги, а пассажирам пришлось четыре часа в Копенгагене ждать продолжения полета.

По мнению комиссии, выработка рабочих часов экипажем не оправдывает задержку. Комиссия сочла, что авиакомпания должна была учесть, что рабочее время экипажа может закончиться, так как в европейской гражданской авиации задержки — нередкое явление.