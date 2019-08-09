Компания Samsung вывела на рынок новые смарт-часы: через них можно слушать музыку

”Рынок смарт-часов стремительно развивается и Samsung ежегодно вносит в такое развитие свой вклад. Новые часы обладают рядом улучшений, повышающий удобство использования. Например, их можно использовать в качестве пульта дистанционного управления, делая фотоснимки при помощи телефона. Вместе с тем сохранилось и все то, что выгодно отличало предыдущую модель Galaxy Watch Active — например, часы по-прежнему очень легкие”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Существуют две модели часов — с циферблатами 44 мм и 40 мм. Оба варианта можно приобрести в двух разных корпусах — из более легкого алюминия или невероятной стильной нержавеющей стали. К алюминиевой модели прилагается удобный резиновый ремешок, а к стальной модели ремешок из кожи. Ремешки по-прежнему можно менять на всех моделях, подбирая себе наиболее подходящее решение.

Поддержкой LTE (т.е. e-SIM) обладают стальные модели часов: при необходимости их можно подключить к мобильной сети и принимать звонки или слушать музыку, даже, если телефона поблизости нет. В результате, например, отправляясь на пробежку, можно включить Spotify в часах, а телефон оставить дома.

Если раньше на циферблате смарт-часов Samsung имелось физическое металлическое кольцо, при помощи которого можно было выбирать различные функции, то теперь оно дигитальное — для выбора той или иной функции следует выполнять вращательные движения прямо по экрану. ”Это позволяет сделать экран размером во всю переднюю сторону часов, демонстрируя пользователю максимум информации. Кроме того, в результате часы меньше пачкаются, да и просто лучше выглядят”, — сказал Аасма.