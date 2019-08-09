09.08.2019, 12:30

Компания Samsung вывела на рынок новые смарт-часы: через них можно слушать музыку

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rus.delfi.ee
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Компания Samsung вывела на рынок новые смарт-часы: через них можно слушать музыку
Samsung

Компания Samsung представила новые доступные в двух размерах смарт-часы Galaxy Watch Active 2. Также предлагается модель с поддержкой LTE, чтобы при желании часы можно было использовать для разговоров или стримить музыку без необходимости держать под рукой телефон, сообщает пресс-служба компании.

”Рынок смарт-часов стремительно развивается и Samsung ежегодно вносит в такое развитие свой вклад. Новые часы обладают рядом улучшений, повышающий удобство использования. Например, их можно использовать в качестве пульта дистанционного управления, делая фотоснимки при помощи телефона. Вместе с тем сохранилось и все то, что выгодно отличало предыдущую модель Galaxy Watch Active — например, часы по-прежнему очень легкие”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Существуют две модели часов — с циферблатами 44 мм и 40 мм. Оба варианта можно приобрести в двух разных корпусах — из более легкого алюминия или невероятной стильной нержавеющей стали. К алюминиевой модели прилагается удобный резиновый ремешок, а к стальной модели ремешок из кожи. Ремешки по-прежнему можно менять на всех моделях, подбирая себе наиболее подходящее решение.

Поддержкой LTE (т.е. e-SIM) обладают стальные модели часов: при необходимости их можно подключить к мобильной сети и принимать звонки или слушать музыку, даже, если телефона поблизости нет. В результате, например, отправляясь на пробежку, можно включить Spotify в часах, а телефон оставить дома.

Если раньше на циферблате смарт-часов Samsung имелось физическое металлическое кольцо, при помощи которого можно было выбирать различные функции, то теперь оно дигитальное — для выбора той или иной функции следует выполнять вращательные движения прямо по экрану. ”Это позволяет сделать экран размером во всю переднюю сторону часов, демонстрируя пользователю максимум информации. Кроме того, в результате часы меньше пачкаются, да и просто лучше выглядят”, — сказал Аасма.

Часы по-прежнему обладают экраном Super AMOLED с отличной цветопередачей и всеми необходимыми функциями для повседневной жизни и тренировок. Можно выбрать между 39 типами тренировок: например, бег, ходьба, езда на велосипеде, плавание, гребля. Также обновление получили сенсоры на задней стенке часов, которые теперь еще быстрее собирают информацию об активности пользователя. Кроме того, часы являются водонепроницаемыми по стандарту IP68.

”Новинка будет особенно удобна тем, кто пользуется телефонами Samsung — если часы соединены со смартфоном Samsung, можно использовать функцию Watch Camera Controller (1), позволяющую управлять приложением камеры. Телефон можно где-нибудь установить, после чего самому войти в кадр, проверить на часах кадрирование, переключаться между фронтальной и задней камерой, делать снимки и начинать запись видео”, — пояснил Аасма. Затем на экране часов можно просмотреть сделанные фотографии или задать значение таймера для съемки.

Часы без проблем работают с устройствами под управлением Android и iOS.

Новые смарт-часы Galaxy Watch Active 2 поступят в Эстонию в продаже в сентябре в серебристой, черной и золотистой расцветках.

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