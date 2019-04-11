Компания Samsung представила телефон Galaxy A80 с поворотной камерой

Сегодня компания Samsung представила новые телефоны серии А, наиболее продвинутой моделью которой является Galaxy A80. Устройство отличается новой системой камер. Фронтальной камеры у телефона нет, а когда нужно сделать селфи, задняя камера автоматически выдвигается и разворачивается к пользователю.
”Такая инновационная система камер позволяет добиться двух вещей. Во-первых, поскольку спереди на устройстве камер нет, экран занимает максимально возможную площадь, чтобы было, например, удобнее смотреть видео. Во-вторых, телефон позволяет делать невероятно качественные селфи, поскольку для всех фотографий используется одна система камер”, — пояснил руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.
Кроме того, система камер позволяет делать селфи и фотографии разных стилей, поскольку камер в телефоне три — 48-мегапиксельная основная камера для особенно четких снимков, 3D камера для создания эффекта боке (размытости) и сверхширокоугольная камера, прекрасно подходящая, например, для групповых снимков.
”Такой телефон хорошо подходит тем, кто хочет испробовать новейшие и самые интересные технологии. Также он будет незаменим для истинных фанатов селфи, поскольку 48-мегапиксельная камера позволяет делать невероятно четкие снимки”, — сказал Аасма.
Система камер обладает и рядом функций, уже представленных Samsung ранее. Например, Scene Optimizer, меняющая настройки в зависимости от объекта съемки, и Flaw Detection, которая понимает, что фотография вышла слишком размытой или что во время съемки у кого-то были закрыты глаза.
На передней стороне телефона расположены 6,7-дюймовый экран FHD+ Super AMOLED и динамики с поддержкой Dolby Atmos, обеспечивающие максимально качественный звук при просмотре видео или прослушивании музыки. Емкость аккумулятора Galaxy A80 составляет 3700 мАч. Телефон поддерживает новую технологию быстрой зарядки Samsung Super-Fast Charging, позволяющую зарядить аккумулятор на 55% всего за полчаса. Сканер отпечатков пальцев расположен в А80 под экраном.
Телефон защищен при помощи системы безопасности Samsung Knox, позволяющей хранить данные на устройстве в зашифрованном виде, и при включении телефона проверяющей, что на устройстве установлено правильное программное обеспечение.
Новый Galaxy A80 поступит в продажу в двух расцветках — золотой и черной. В магазинах Эстонии устройство появится в июне.
Новая серия A
Помимо телефона A80 компания Samsung представила и другие модели серии А. В Эстонии в продажу поступят они все: A10, A20e, A30, A50, A70 и A80. Основным отличием прочих моделей от A80 является система камер. Все модели, кроме A80, по-прежнему обладают фронтальными камерами, для которых сделан небольшой вырез в верхней части экрана. Эти экраны Samsung называет Infinity-V или Infinity-U, в зависимости от формы выреза под камеру.
Также устройства отличаются расположением сканера отпечатков пальцев и емкостью аккумуляторов. В моделях с А10 по А40 сканер отпечатков пальцев расположен на задней стенке, а в других моделях — под экраном.
Новые Galaxy A40 и A50 (черный, белый, синий и коралловый розовый) продаются в Эстонии уже сейчас. Galaxy A70, A20e (черный, белый, синий и коралловый розовый) и A10 (черный, синий, красный и коралловый розовый) поступят в магазины в мае.