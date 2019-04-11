Компания Samsung представила телефон Galaxy A80 с поворотной камерой

”Такая инновационная система камер позволяет добиться двух вещей. Во-первых, поскольку спереди на устройстве камер нет, экран занимает максимально возможную площадь, чтобы было, например, удобнее смотреть видео. Во-вторых, телефон позволяет делать невероятно качественные селфи, поскольку для всех фотографий используется одна система камер”, — пояснил руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Кроме того, система камер позволяет делать селфи и фотографии разных стилей, поскольку камер в телефоне три — 48-мегапиксельная основная камера для особенно четких снимков, 3D камера для создания эффекта боке (размытости) и сверхширокоугольная камера, прекрасно подходящая, например, для групповых снимков.

”Такой телефон хорошо подходит тем, кто хочет испробовать новейшие и самые интересные технологии. Также он будет незаменим для истинных фанатов селфи, поскольку 48-мегапиксельная камера позволяет делать невероятно четкие снимки”, — сказал Аасма.

Система камер обладает и рядом функций, уже представленных Samsung ранее. Например, Scene Optimizer, меняющая настройки в зависимости от объекта съемки, и Flaw Detection, которая понимает, что фотография вышла слишком размытой или что во время съемки у кого-то были закрыты глаза.