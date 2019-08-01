Компания Samsung представила новый планшетный компьютер

”Новый планшетный компьютер является флагманом в своей категории и получил несколько технических усовершенствований. Например, прилагающийся к устройству стилус S Pen теперь обладает поддержкой Bluetooth Low-Energy (BLE), что позволяет с его помощью дистанционно управлять планшетом. Для зарядки стилуса на задней стенке планшета предусмотрен специальный разъем, куда он крепится при помощи магнита”, — рассказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Galaxy Tab S6 обладает 10,5-дюймовым экраном Super AMOLED, одной фронтальной и двумя задними камерами, а также аккумулятором емкостью 7040 мАч. Устройство весит 420 граммов. Поскольку планшетные компьютеры часто используют именно для просмотра видео, Galaxy Tab S6 оснащен четырьмя обеспечивающими высококачественный звук динамиками с функцией Dolby Atmos. В зависимости от модели планшет обладает 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. При желании пользователь может добавить и карту памяти MicroSD размером до 1 ТБ.

Как и смартфоном Galaxy Note9 планшетом Tab S6 теперь можно дистанционно управлять с помощью стилуса S Pen — соответствующая функция называется S Pen Air Actions. Например, с ее помощью можно снимать видео и делать фотографии, с расстояния меняя, скажем, режим съемки в приложении камеры. Новый планшет также демонстрирует результаты сотрудничества Samsung и Microsoft: одним нажатием клавиши написанный стилусом текст можно перенести в документ Microsoft Word. Стилус обладает аккумулятором, работающим до 11 часов, и подзаряжается беспроводным образом в специальном разъеме на задней стенке устройства.