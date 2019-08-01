Компания Samsung представила новый планшетный компьютер

Вчера Samsung представил свой новый планшет Galaxy Tab S6 – ежегодную флагманскую модель планшетных компьютеров компании. Устройство обладает рядом усовершенствований для повышения производительности, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев и сверхширокоугольной камерой.
”Новый планшетный компьютер является флагманом в своей категории и получил несколько технических усовершенствований. Например, прилагающийся к устройству стилус S Pen теперь обладает поддержкой Bluetooth Low-Energy (BLE), что позволяет с его помощью дистанционно управлять планшетом. Для зарядки стилуса на задней стенке планшета предусмотрен специальный разъем, куда он крепится при помощи магнита”, — рассказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.
Galaxy Tab S6 обладает 10,5-дюймовым экраном Super AMOLED, одной фронтальной и двумя задними камерами, а также аккумулятором емкостью 7040 мАч. Устройство весит 420 граммов. Поскольку планшетные компьютеры часто используют именно для просмотра видео, Galaxy Tab S6 оснащен четырьмя обеспечивающими высококачественный звук динамиками с функцией Dolby Atmos. В зависимости от модели планшет обладает 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. При желании пользователь может добавить и карту памяти MicroSD размером до 1 ТБ.
Как и смартфоном Galaxy Note9 планшетом Tab S6 теперь можно дистанционно управлять с помощью стилуса S Pen — соответствующая функция называется S Pen Air Actions. Например, с ее помощью можно снимать видео и делать фотографии, с расстояния меняя, скажем, режим съемки в приложении камеры. Новый планшет также демонстрирует результаты сотрудничества Samsung и Microsoft: одним нажатием клавиши написанный стилусом текст можно перенести в документ Microsoft Word. Стилус обладает аккумулятором, работающим до 11 часов, и подзаряжается беспроводным образом в специальном разъеме на задней стенке устройства.
Впервые среди планшетов Samsung устройство Tab S6 обладает двумя задними камерами, одна из которых располагает 123-градусным сверхширокоугольным объективом, позволяющим делать отличные снимки природы или групповые фото даже, если под рукой случайно не оказалось телефона. ”Также планшет теперь имеет встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, что максимально облегчает доступ к пользовательским данным. Вместе с тем Tab S6 обладает системой безопасности Samsung Knox, контролирующей аутентичность программного обеспечения в момент включения планшета”, — отметил Аасма.
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 поступит в продажу в Эстонии в августе и будет предлагаться в двух расцветках — синей и серой.
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