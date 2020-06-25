Компания Ragn-Sells AS подала заявки на патенты на процесс обогащения золы горючего сланца

Для запущенного пять лет назад исследовательского проекта по обогащению золы горючего сланца компания Ragn-Sells AS создала в Эстонии дочернее предприятие RS-OSA Service OÜ. На сегодняшний день по инициативе компании был сформирован научный консорциум, в котором в рамках базовых и прикладных исследований участвуют также ученые Тартуского университета и Таллиннского технического университета. Недавно к исследованиям в качестве со-финансирующей стороны присоединился целевой фонд Archimedes.

По словам председателя правления компании Райна Вяэна, вполне возможно, что благодаря данной инновации мы стоим на пороге изменений, которые помогут Эстонии развиваться в направлении большей экологичности и устойчивости, несмотря на использование сланца. ”До того, как мы сможем использовать только энергию из возобновляемых источников, нам необходимо найти решение в отношении сланцевой золы, образующейся, как сейчас, так и в будущем, при производстве электричества — мы не должны допускать скапливания тонн таких отходов. В этой связи весьма примечательно то обстоятельство, что сегодня столь необходимое решение у нас уже есть”, — сказал Вяана. Он добавил, что цель активно проводившейся до сих пор научной деятельности заключается в достижении практического применения полученных знаний как можно скорее.

В рамках исследования направления золы, образующейся в результате процессов производства энергии на базе горючего сланца, в повторное использование, главное внимание уделяется химическим составам зол и возможностям по повторному использованию содержащихся в них химических компонентов в различных областях производства материалов. Технологии использования таких отходов помогли бы как уменьшить нагрузку на экологию Ида-Вирумаа, так и снизить потребность в дополнительных разработках и использовании природных ресурсов как в Европе, так и во всем мире в целом. Целью работ по разработке технологии является обогащение более 1 миллиона тонн зольных отходов горючего сланца в год посредством углеродно-нейтрального процесса, позволяющего постоянно повторно использовать дополнительные ресурсы.