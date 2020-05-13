Компания по комплексной аренде автомобилей Rentest планирует активное расширение в странах Балтии

Председатель правления Rentest Андрус Валма отметил, что выделенный банком Citadele кредитный лимит поможет компании в ситуации, когда на эстонском рынке нет достаточных возможностей финансирования. ”К тому же банк Citadele работает на всех балтийских рынках, благодаря чему нам гораздо проще вести дела на рынках Латвии и Литвы”, — пояснил Валма. Автопарк группы предприятий Rentest насчитывает около 2300 автомобилей, подавляющее большинство которых находится в Эстонии. ”При помощи Citadele в дальнейшем мы сможем более уверенно закрепиться на остальных балтийских рынках, поскольку теперь у нас есть возможность воспользоваться кредитным лимитом по всей Балтии”, — добавил Валма.

Исполнительный руководитель и член правления Citadele Йохан Акерблом пояснил, что долгосрочная цель банка — стать ведущим поставщиком услуг финансирования в странах Балтии, поэтому компания Rentest, имеющая амбиции на всех балтийских рынках, прекрасно вписывается в портфель банка. ”Мы определенно планируем расширяться в Эстонии и рады возможности сотрудничать с компанией, которая работает здесь долгое время и удерживает позиции лидера рынка. Это проложит нам путь к еще более уверенному увеличению собственной доли на рынке”, — отметил Акерблом.

Андрус Валма добавил, что в нынешней непредсказуемой экономической ситуации планы расширения пришлось поставить на паузу, но в долгосрочной перспективе в укреплении в соседних странах заинтересованы и инвесторы.

Основанная в 2001 году компания Rentest предлагает в странах Балтии услуги комплексной аренды автомобилей, краткосрочный прокат, а также — услуги по управлению автопарком. Четверть клиентуры предприятия приходится на государственный сектор, еще четверть составляют небольшие частные компания, 35 процентов клиентов — это международные крупные предприятия, а остальные клиенты — частные лица. Rentest AS входит в группу предприятий, холдинговой компанией которой является Mobire Group OÜ. В холдинг также входят компания Mobire Eesti AS в Эстонии, Rentest SIA в Латвии и Rentest UAB в Литве. Автопарк предприятия в странах Балтии насчитывает около 2300 автомобилей.