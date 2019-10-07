07.10.2019, 08:10

Компания, планирующая АЭС в Эстонии, подписала договор с General Electric

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rus.delfi.ee
EST 13
Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Eric Herchaft © Reporter

Эстонская фирма подписала договор об общих намерениях с совместным предприятием General Electric и Hitachi. Компании рассмотрят установку в Эстонии малого модульного ядерного реактора.

Компания GE Hitachi, которая является совместным предприятием General Electric и Hitachi, а также эстонское предприятие Fermi Energia подписали договор о единых намерениях, согласно которому в Эстонии может быть установлен малый модульный реактор, пишут "Деловые Ведомости".

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