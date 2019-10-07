Компания, планирующая АЭС в Эстонии, подписала договор с General Electric

Эстонская фирма подписала договор об общих намерениях с совместным предприятием General Electric и Hitachi. Компании рассмотрят установку в Эстонии малого модульного ядерного реактора.
Компания GE Hitachi, которая является совместным предприятием General Electric и Hitachi, а также эстонское предприятие Fermi Energia подписали договор о единых намерениях, согласно которому в Эстонии может быть установлен малый модульный реактор, пишут "Деловые Ведомости".
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