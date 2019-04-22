Компания N.R. Energy приобрела новые автоцистерны за 1,2 миллиона евро

На прошлой неделе компания N.R. Energy получила новые соответствующие экологическому стандарту Euro6 грузовики Volvo FH. Цена одного автомобиля вместе с прицепом составила около 230 000 евро. Грузовики продал Volvo Truck Center в Йыхви, а профинансировал сделку лизинг UniCredit. Прицепы для грузовиков изготовила компания Feldbinder — крупнейший в Европе производитель автоцистерн особого предназначения.

По словам руководителя N.R. Energy Ахто Тислера, фирма будет использовать новые грузовики для доставки битума, необходимого для производства асфальта и требующегося при выполнении дорожных работ. Машины будут в основном ездить между расположенным в Циргулийна в Валгамаа битумным терминалом и поставщиками, находящимися в Литве и Польше. Сегодня N.R. Energy использует уже 14 автоцистерн.