22.04.2019, 18:52

Компания N.R. Energy приобрела новые автоцистерны за 1,2 миллиона евро


rus.delfi.ee
EST
Компания N.R. Energy приобрела новые автоцистерны за 1,2 миллиона евро
Pressifoto

Производитель тепловой энергии N.R. Energy приобрел за 1,2 миллиона евро 5 новых грузовых автомобилей Volvo FH с прицепами-цистернами, которые планируется использовать для транспортировки нефтяного битума.

На прошлой неделе компания N.R. Energy получила новые соответствующие экологическому стандарту Euro6 грузовики Volvo FH. Цена одного автомобиля вместе с прицепом составила около 230 000 евро. Грузовики продал Volvo Truck Center в Йыхви, а профинансировал сделку лизинг UniCredit. Прицепы для грузовиков изготовила компания Feldbinder — крупнейший в Европе производитель автоцистерн особого предназначения.

По словам руководителя N.R. Energy Ахто Тислера, фирма будет использовать новые грузовики для доставки битума, необходимого для производства асфальта и требующегося при выполнении дорожных работ. Машины будут в основном ездить между расположенным в Циргулийна в Валгамаа битумным терминалом и поставщиками, находящимися в Литве и Польше. Сегодня N.R. Energy использует уже 14 автоцистерн.

”Поскольку наши автомобили доставляют в Эстонию заметную часть битума, использующегося здесь в дорожном строительстве, за год набегает довольно солидный километраж. Мы выбрали грузовики Volvo, поскольку они надежны, экономичны, экологичны, удобны для водителей и безопасны. В ближайшем будущем планируем приобрести еще 6 современных автоцистерн”, — сказал Ахто Тислер.

Учрежденное в 1997 году и основанное на полностью частном эстонском капитале предприятие N.R. Energy снабжает тепловой энергией 23 региона сети центрального отопления по всей Эстонии и продает тепловую энергию, произведенную более чем в 30 автоматизированных центральных и местных котельных. Предприятие также действует на рынке битума Эстонии.

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