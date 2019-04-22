Компания N.R. Energy приобрела новые автоцистерны за 1,2 миллиона евро

Производитель тепловой энергии N.R. Energy приобрел за 1,2 миллиона евро 5 новых грузовых автомобилей Volvo FH с прицепами-цистернами, которые планируется использовать для транспортировки нефтяного битума.
На прошлой неделе компания N.R. Energy получила новые соответствующие экологическому стандарту Euro6 грузовики Volvo FH. Цена одного автомобиля вместе с прицепом составила около 230 000 евро. Грузовики продал Volvo Truck Center в Йыхви, а профинансировал сделку лизинг UniCredit. Прицепы для грузовиков изготовила компания Feldbinder — крупнейший в Европе производитель автоцистерн особого предназначения.
По словам руководителя N.R. Energy Ахто Тислера, фирма будет использовать новые грузовики для доставки битума, необходимого для производства асфальта и требующегося при выполнении дорожных работ. Машины будут в основном ездить между расположенным в Циргулийна в Валгамаа битумным терминалом и поставщиками, находящимися в Литве и Польше. Сегодня N.R. Energy использует уже 14 автоцистерн.
”Поскольку наши автомобили доставляют в Эстонию заметную часть битума, использующегося здесь в дорожном строительстве, за год набегает довольно солидный километраж. Мы выбрали грузовики Volvo, поскольку они надежны, экономичны, экологичны, удобны для водителей и безопасны. В ближайшем будущем планируем приобрести еще 6 современных автоцистерн”, — сказал Ахто Тислер.
Учрежденное в 1997 году и основанное на полностью частном эстонском капитале предприятие N.R. Energy снабжает тепловой энергией 23 региона сети центрального отопления по всей Эстонии и продает тепловую энергию, произведенную более чем в 30 автоматизированных центральных и местных котельных. Предприятие также действует на рынке битума Эстонии.