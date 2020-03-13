Компания Neste подписала Европейский пакт о пластике

К Европейскому пакту о пластике присоединились, прежде всего, страны-члены ЕС и предприятия, сталкивающиеся с пластиком на всех этапах производственного или потребительского циклов.

Компания Neste, которая также была в числе подписавших этот пакт 6 марта в Брюсселе, внесла свои первые касающиеся сектора предложения. ”Теперь, когда Европа уже слышала о нашей способности производить полипропилен и полиэтилен не из фоссильного сырья, а из биоматериала, следующая цель — воспользоваться своим опытом, чтобы ускорить развитие экологичной экономики замкнутого цикла во всем секторе. Подписав Европейский пакт о пластике, мы хотим подчеркнуть свое стремление помочь европейской пластиковой промышленности в создании решений по борьбе с пластиковым загрязнением, а также сократить зависимость сектора от фоссильного сырья”, — сказала Мерседес Алонсо, вице-президент подразделения по возобновляемым полимерам и реагентам Neste.

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