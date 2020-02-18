Компания Levikom подала в прокуратуру заявление на Катри Райк

Levikom просит возбудить дело по статье, предусматривающей ответственность за торговлю влиянием и должностном подлоге — компания подозревает Райк в подделке протокола заседания спецкомиссии от 16 января, на котором рассматривался конкурс на частоты 5G. Все приглашенные на заседание причастны к проведению конкурса.

16 января состоянлось заседание антикоррупционной комиссии, в котором участвовали вице-канцлер Министерства экономики и инфраструктуры Сийм Сиккут, начальник отдела связи министерства Тыну Нурк и гендиректор Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Каур Каяк. Поводом стало заявление Levikom Eesti OÜ по вопросам конкурса на частоты 5G. Все приглашенные на заседание причастны к проведению конкурса.

Протокол заседания спецкомиссии был обнародован 27 января.

По утверждению Levikom, в ходе ознакомления с протоколом обнаружилось, что там не были отражены все имевшие место выступления, а некоторые формулировки были самовольно искажены. "Внося такие изменения и выборочно отражая в протоколе выступления, пытались скрыть признаки коррупционного поведения и картельного сговора, связанного с выдачей разрешений на частоты 5G", — сообщило предприятие.

"Бывший министр Рене Таммист подписал 29 января прошлого года постановление об организации конкурса на 5G, на основании чего необоснованно ограничивается свобода предпринимательства и значительной частью национальных частотных ресурсов наделяются зарубежные предприятия Telia, Tele2 и Elisa. Levikom обжаловал упомянутое постановление о конкурсе в суде", — сообщает Levikom.