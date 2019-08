Компания Julianus Inkasso приобрела конкурирующую фирму Lowell Estonia

Как сообщается в пресс-резиле, объединение предприятий позволит предлагать клиентам более качественные услуги.

”Инкассо-бизнес опирается на объемы долговых обязательств и опыт работы”, — сказал председатель правления OÜ Julianus Inkasso Юлар Маапалу. ”На сегодняшний день предприятие Julianus Inkasso оперирует впечатляющими объемами, и мы будем рады использовать опыт специалистов компании Lowell Estonia в сфере управления процессами, чтобы предложить клиентам более эффективные услуги. В последние годы мы серьезно занимаемся развитием наших возможностей в ИТ-секторе и стремимся к взаимодействию, которое поможет нам сделать работу более эффективной в соответствии с различными требованиями”.

”В результате сделки мы приобретем более 60 000 новых активных долговых обязательств, благодаря этому фирма Julianus станет обладателем крупнейшей базы должников в Эстонии”, — отметил Маапалу. ”Обновленная база данных дает возможность принимать наиболее точные и справедливые решения относительно взыскания долгов и искать компромиссные решения вместе с клиентом и должником”.

”Предприятие AS Lowell Group приобрело AS Lindorff в 2016-м году, но на сегодняшний день мы приняли решение покинуть эстонский рынок”, — сказал руководитель AS Lowell Петри Койвунен. ”Сделка позволяет нам сосредоточиться на рынках Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Мы рады продать эстонский филиал нашего предприятия лидеру на рынке в Эстонии”.