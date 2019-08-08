Компания из Кремниевой долины станет ведущим работодателем в ИТ-секторе Эстонии

Сейчас в центре разработок Twilio в Эстонии работает 134 специалиста из более чем 20 стран. Новые офисные помещения помогут компании из Кремниевой долины вырасти до уровня ведущего работодателя в ИТ-секторе Эстонии.

Компания Twilio приобрела известность благодаря продаже коммуникационного программного обеспечения, созданного инженерами и предназначенного для инженеров, предлагая как крупным корпорациям, так и более мелким стартапам, связанные с платформой Twilio возможности коммуникации с помощью звука, текста, чат-бота, видео и электронной почты. Компания открыла в Эстонии центр разработок пять лет назад, и за это время офис из пяти человек превратился в Эстонии в одно из самых излюбленных мест ИТ-специалистов высшего уровня.

”Переезд на четыре этажа бизнес-здания Ovaal maja знаменует для нас новую эпоху”, сказал Отт Кауквер, глобальный технологический менеджер Twilio, который убедил основателя и исполнительного директора компании Джеффа Лоусона инвестировать в эстонскую рабочую силу. ”Обычные жители Эстонии могут и не видеть ежедневно наш логотип или продукты, но скорее всего, они пользуются ими в программных обеспечениях и сайтах под другими брендами. Таллинн, с этой стороны, является хорошим местом для найма работников — он привлекает экспертов различного профиля со всего мира”, сказал Кауквер.