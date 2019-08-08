08.08.2019, 19:40

Компания из Кремниевой долины станет ведущим работодателем в ИТ-секторе Эстонии


rus.delfi.ee
EST
Компания из Кремниевой долины станет ведущим работодателем в ИТ-секторе Эстонии
Twilio

Компания Twilio, которая занимается продажей облачного коммуникационного программного обеспечения, открыла в Таллинне новый офис, который в будущем вместит около 300 высококвалифицированных инженеров, ИТ-специалистов и специалистов службы поддержки клиентов.

Сейчас в центре разработок Twilio в Эстонии работает 134 специалиста из более чем 20 стран. Новые офисные помещения помогут компании из Кремниевой долины вырасти до уровня ведущего работодателя в ИТ-секторе Эстонии.

Компания Twilio приобрела известность благодаря продаже коммуникационного программного обеспечения, созданного инженерами и предназначенного для инженеров, предлагая как крупным корпорациям, так и более мелким стартапам, связанные с платформой Twilio возможности коммуникации с помощью звука, текста, чат-бота, видео и электронной почты. Компания открыла в Эстонии центр разработок пять лет назад, и за это время офис из пяти человек превратился в Эстонии в одно из самых излюбленных мест ИТ-специалистов высшего уровня.

”Переезд на четыре этажа бизнес-здания Ovaal maja знаменует для нас новую эпоху”, сказал Отт Кауквер, глобальный технологический менеджер Twilio, который убедил основателя и исполнительного директора компании Джеффа Лоусона инвестировать в эстонскую рабочую силу. ”Обычные жители Эстонии могут и не видеть ежедневно наш логотип или продукты, но скорее всего, они пользуются ими в программных обеспечениях и сайтах под другими брендами. Таллинн, с этой стороны, является хорошим местом для найма работников — он привлекает экспертов различного профиля со всего мира”, сказал Кауквер.

Руководитель Twilio Лоусон высказал надежду, что успех фирмы в Эстонии станет со временем еще одним примером того, что Эстония — это дигитальная страна. ”Эстонский центр разработок принес Twilio удивительно инновационные идеи, которые использовались в разработке наших продуктов. Я все больше понимаю, почему из Эстонии вышло так много успешных стартапов”.

Информация и факты о Twilio

- Компания Twilio была основана одиннадцать лет назад Джеффом Лоусоном и двумя другими сооснователями. Исполнительным директором фирмы стал Лоусон, который ранее блистал в Amazon и участвовал в создании Stubhub.com (одна из самых популярных в США компаний по продаже билетов).

- Бизнес-модель Twilio основывается на продаже облачных коммуникационных услуг и продуктов от инженеров к инженерам. У компании около 20 различных продуктов, которыми обычный пользователь ежедневно пользуется через программы клиентов Twilio.

- К настоящему времени в Эстонии компания Twilio выросла до коллектива численностью 134 работника, где работают специалисты более чем из 20 различных стран — в т.ч. из Кении, Колумбии, Азербайджана и др.

- Помощью Twilio пользуются многие яркие стартапы Эстонии, например, Bolt и Transferwise.

- Работники Twilio, становясь членом коллектива, получают опцион от фирмы, который в отличии от опционов многих других тех-компаний можно продать на бирже, так как три года назад компания Twilio стала биржевой компанией. За три года стоимость акции Twilio выросла более чем в пять раз — с 26 долларов до 144 долларов за акцию.

- Компания неоднократно занимала высокие позиции в рейтинге зарплат Äripäev.

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