Компания из Кремниевой долины станет ведущим работодателем в ИТ-секторе Эстонии

Руководитель Twilio Лоусон высказал надежду, что успех фирмы в Эстонии станет со временем еще одним примером того, что Эстония — это дигитальная страна. ”Эстонский центр разработок принес Twilio удивительно инновационные идеи, которые использовались в разработке наших продуктов. Я все больше понимаю, почему из Эстонии вышло так много успешных стартапов”.
Информация и факты о Twilio
- Компания Twilio была основана одиннадцать лет назад Джеффом Лоусоном и двумя другими сооснователями. Исполнительным директором фирмы стал Лоусон, который ранее блистал в Amazon и участвовал в создании Stubhub.com (одна из самых популярных в США компаний по продаже билетов).
- Бизнес-модель Twilio основывается на продаже облачных коммуникационных услуг и продуктов от инженеров к инженерам. У компании около 20 различных продуктов, которыми обычный пользователь ежедневно пользуется через программы клиентов Twilio.
- К настоящему времени в Эстонии компания Twilio выросла до коллектива численностью 134 работника, где работают специалисты более чем из 20 различных стран — в т.ч. из Кении, Колумбии, Азербайджана и др.
- Помощью Twilio пользуются многие яркие стартапы Эстонии, например, Bolt и Transferwise.
- Работники Twilio, становясь членом коллектива, получают опцион от фирмы, который в отличии от опционов многих других тех-компаний можно продать на бирже, так как три года назад компания Twilio стала биржевой компанией. За три года стоимость акции Twilio выросла более чем в пять раз — с 26 долларов до 144 долларов за акцию.
- Компания неоднократно занимала высокие позиции в рейтинге зарплат Äripäev.
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