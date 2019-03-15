Компания Inter Cars отправит молодых эстонских механиков на соревнования в Польшу

”На основании результатов второго года мы уже можем сделать вывод, что лучше всех выступают ученики из удаленных уголков Эстонии”, — сказала Екатерина Старостина. ”Интерес к конкурсу в таллиннских учебных заведениях был на удивление маленьким. Кроме того, в этом году было много желающих принять участие, кто не проходил по возрасту — в конкурсе могут участвовать ученики от 18 до 23 лет. В финале, который пройдет в Польше 25 и 26 мая, представители из Эстонии будут соревноваться с участниками из 7 государств. Надеемся, что они вернутся оттуда с расширенным кругозором и опытом, который в дальнейшем поможет им подняться по карьерной лестнице”.

”Конкурс молодых механиков — это очень хороший пример сотрудничества между частным предприятием и профессиональным учебным заведением, в результате которого ученики обретут ценный практический опыт”, — сказала советник отдела профессионального образования Министерства образования и науки Рита Сийливаск. ”Участие в конкурсе, по словам учеников, расширяет кругозор, улучшает владение иностранным языком и навыки общения. Финал показал, что решение конкурсных задач под руководством работающих на предприятии специалистов и учителей было для учеников бесценным опытом”.

”Предприятия, которые думают о своих будущих работниках и хотят быть уверены в их профессионализме, вносят свой вклад в развитие практических навыков учеников”, — сказала Рита Сийливаск. ”Помимо предоставления практики, представители сферы труда участвуют в процессе управления профессиональными учебными заведениями в качестве советников, а также в составлении учебных программ и оценке качества. Продуктивное ежедневное сотрудничество помогает повысить качество профессионального образования, улучшить его имидж и обеспечить предприятиям рабочую силу с необходимыми навыками”.

Для того, чтобы найти лучших молодых автомехаников компания Inter Cars провела в центрах профессионального образования три отборочных тура. В первом туре в 8 школах провели письменный тест, включавший в себя 45 вопросов. Два победителя из каждой школы прошли во второй тур, где необходимо было ответить еще на 60 вопросов по теории. В третий республиканский тур отобрали 8 лучших. Местные отборочные туры также проводились в Латвии, Литве, Польше, Украине, Венгрии, Болгарии и Хорватии.

В финале в Эстонии участники должны были справиться со следующими техническими заданиями: автодиагностика; замена тормозных колодок на электрическом стояночном тормозе; замена насоса, подающего охлаждающую жидкость; замена сцепления; устранение ошибок системы усилителя руля и тд. Задачи ставили поставщики, такие как TRW, Sachs, SKF, Febi Bilstein, Bosch, Delphi Technologies, Valeo и Elring.

В гранд-финале в Польше все участники должны будут решать практические задания на различных автомобилях и тренировочных моделях. Призовой фонд первых трех мест составляет 25 000 евро, а все финалисты получат возможность посетить завод Elring.

Школы, в которых учатся молодые механики, занявшие первые три места в финале в Эстонии, получили ваучеры стоимостью 1000, 700 и 500 евро соответственно для покупки запчастей и инструментов. Кроме того, ученикам вручили призы как от Inter Cars, так и от поставщиков запчастей.

Участие в конкурсе для учеников и школ бесплатное, расходы покрывает Inter Cars.