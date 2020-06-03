Компания Huawei открывает фирму в Эстонии

Сегодня утром технологический гигант Huawei сообщил о том, что в ближайшие недели откроет в Эстонии фирму Huawei Technologies Eesti OÜ.
Сейчас офис Huawei в Эстонии находится в бизнес-центра на Таммсааре теэ и насчитывает около десяти работников, которые занимаются продажами и маркетингом. Большинство из них находятся на зарплате литовской фирмы по аренде рабочей силы Biuro. Вся экономическая деятельность ведется через зарегистрированное в Финляндии предприятие Huawei Technologies (Finland) Oy Ltd.
Примечательно, что Министерство экономики и коммуникаций как раз готовит постановление, которое позволяет забраковать используемые в 5G и других сетях связи устройства, не получившие одобрения ведомств по безопасности, что ставит китайский Huawei в довольно пикантное положение.
Коммерческий руководитель эстонского филиала Алар Хейкла при этом оптимистичен. ”Масштабная дискуссия на тему технологии 5G и открытый подход эстонского правительства как к технологиям, так и свободе предпринимательства придал Huawei уверенности для развития в Эстонии и переходе предприятия в новую фазу”, сказал он.
Более подробная информация будет обнародована после завершения процесса регистрации фирмы.
Адвокат о решении суда по делу о насилии в Уфе
Пара купила хилый дом, но через 2 месяца он стал совсем другим
Итальянские врачи развенчали самый популярный миф о коронавирусе
У него крыша съезжала: документальный фильм об историке Соколове