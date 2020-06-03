Компания Huawei открывает фирму в Эстонии

Сейчас офис Huawei в Эстонии находится в бизнес-центра на Таммсааре теэ и насчитывает около десяти работников, которые занимаются продажами и маркетингом. Большинство из них находятся на зарплате литовской фирмы по аренде рабочей силы Biuro. Вся экономическая деятельность ведется через зарегистрированное в Финляндии предприятие Huawei Technologies (Finland) Oy Ltd.

Примечательно, что Министерство экономики и коммуникаций как раз готовит постановление, которое позволяет забраковать используемые в 5G и других сетях связи устройства, не получившие одобрения ведомств по безопасности, что ставит китайский Huawei в довольно пикантное положение.

Коммерческий руководитель эстонского филиала Алар Хейкла при этом оптимистичен. ”Масштабная дискуссия на тему технологии 5G и открытый подход эстонского правительства как к технологиям, так и свободе предпринимательства придал Huawei уверенности для развития в Эстонии и переходе предприятия в новую фазу”, сказал он.

Более подробная информация будет обнародована после завершения процесса регистрации фирмы.