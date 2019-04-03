Компания HKScan будет сокращать персонал

Часть сокращений будет оформлена как выход на пенсию. В феврале начались переговоры по сокращению персонала также в Прибалтике, Швеции, Дании и Польше, но они еще не завершены.

Изначально были опасения, что под сокращение попадут 220 работников. Увольнения не коснулись сотрудников производственных цехов, зато компанию придется оставить многим менеджерам из высшего руководства, в том числе главе отдела кадров, пресс-службы и финансового отдела, сообщает YLE.

С помощью сокращений HKScan рассчитывает сэкономить в общей сложности 10 миллионов евро. В феврале начались переговоры по сокращению персонала также в Прибалтике, Швеции, Дании и Польше, но они еще не завершены.