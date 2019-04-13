Компания Fisher-Price отзывает почти пять млн колыбелей после гибели больше 30 младенцев

”Сегодня <…> Fisher-Price отзывает все устройства Rock'n Play Sleeper. Родители и опекуны должны немедленно прекратить использование этого товара”, — написали в фейсбуке компании. В заявлении отметили, что товар отзывают ”из-за сообщений об инцидентах, когда товар использовали вопреки предупреждениям и инструкции по безопасному использованию”, передает RTVI.

Сообщается, что младенцы перевернулись в колыбели и умерли. При этом не уточняется, что именно стало причиной их гибели. Журнал Consumer Reports пишет, что некоторые младенцы также умерли от удушья.

Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) заявила, чтобы все, кто купил детскую колыбель Rock ‘n Play Sleeper от Fisher-Price, должны немедленно прекратить ее использование и обратиться к производителю за возмещением.

До этого компания выпустила предупреждение о том, что колыбель может быть небезопасна для детей до трех месяцев, но Американская академия педиатрии назвала ее ”смертельной” и призвала Fisher-Price и CPSC ее отозвать.

В феврале этого года Fisher-Price заявила, что отзывает 44 тысячи игрушечных электромобилей из-за неполадок в работе педали газа. В некоторых случаях игрушка могла продолжить движение даже при отпущенной педали газа.