Компания Elektrilevi открыла возможность быстрого подключения к интернету для домохозяйств

Подключение открыто в Алайыэ (Ида-Вирумаа), Ахья (Пыльвамаа), Ванси (Харьюмаа), Васькнарве (Ида-Вирумаа), Вырумыйза (Вырумаа), Йыэвеэре (Пыльвамаа), Йыэсуу (Харьюмаа), Каазику (Харьюмаа), Казепяэ (Йыгевамаа), Кибуна (Харьюмаа), Кирумпяэ (Вырумаа), Колькья (Тартумаа), Кырвекюла (Тартумаа), Кюкита (Йыгевамаа), Кярса (Пыльвамаа), Лайтсе (Харьюмаа), Леэви (Пыльвамаа), Маарья-Магдалеэна (Тартумаа), Миссо (Вырумаа), Мустла (Вильяндимаа), Мяхма (Вильяндимаа), Рая (Йыгевамаа), Суурупи (Харьюмаа), Тинникуру (Вильяндимаа), Тихеда (Йыгевамаа), Тсиргулийна (Валгамаа) и Хингу (Харьюмаа).

"В течение первого полугодия этого года мы занимались проведением конкурсов, связанных с проектировочными и строительными работами, заключением договоров и многими другими необходимыми подготовительными работами. Сейчас мы достигли этапа, на котором может предложить возможность подключения первым домохозяйствам", — пояснил член правления компании Elektrilevi Тааво Рандна. Он добавил, что в ходе выбора первых регионов основное внимание уделялось, прежде всего, тем регионам, в которых существующие операторы связи до сих пор не были готовы к строительству сети, или так называемым "белым зонам".

"Я очень рад, что нам удалось начать строительство в первых регионах. В течение следующих месяцев мы хотим приступить к активному строительству в следующих регионах и предоставить возможность подключения всем желающим", — добавил Рандна. Компания Elektrilevi надеется в течение этого года предоставить возможность подключения домохозяйствам и компаниям в количестве до 15 000.

Компания Elektrilevi сообщает всем домохозяйствам о возможности подключения персональным письмом, как обычной почтой, так и, при наличии соответствующих данных, по э-почте. Клиенты также получат информацию об операторах, которые будут предлагать интернет-услугу в сети, и из числа которых клиенты смогут выбрать наиболее подходящих. В общей сложности в сети Elektrilevi свои услуги будут предлагать 12 различных операторов связи.

Подключение к сети Elektrilevi буде стоить в течение первых трех месяцев 199 евро, а после этого цены поднимутся. Для клиентов, которые пожелают подключиться, Elektrilevi построит сеть в течение восьми месяцев.

Быстрая интернет-сеть Elektrilevi станет единственной в Эстонии, которая сохранит нейтралитет в плане операторов, что позволит клиентам выбирать наиболее подходящих операторов связи и при желании менять их. Сеть, основанная на оптоволоконной технологии, — это перспективное решение, которое позволяет пользоваться всеми сегодняшними и завтрашними телевизионными услугами, сверхскоростным интернетом (до 1 ГБ/с), охранными и прочими сервисами.

”Наша повседневная деятельность всё больше связана с интернетом. Но при наличии качественных облачных услуг во всех уголках Эстонии работе дома зачастую мешает медленный интернет. А тут еще явным трендом, кроме компьютеров, телевизоров и мобильных устройств, становятся, например, охранные системы и новейшие бытовые приборы, которые общаются с интернетом. Поэтому позволяющая всё это современная оптоволоконная сеть является важной инвестицией в будущее”, — сказал Тааво Рандна.

В течение пяти лет компания Elektrilevi планирует оснастить услугой быстрого интернет-соединения 200 000 домов и компаний, в которых в данный момент отсутствует качественное интернет-соединение. Более подробную информацию можно получить на домашней странице Elektrilevi .