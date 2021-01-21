Компания Eesti Teed прекращает свое существование

С 21 января 2021 года членами совета Eesti Teed являются Пирет Аава, Мярт Меэритс и Тауно Ванаселья. На первом собрании совет утвердил новый состав правления Eesti Teed, куда вошли Вейко Вескимяэ, Тармо Лоод и Ярмо Лийвер. Нынешний руководитель Андрес Агукас отозван с должности председателя правления.

”Мы благодарим прежнего председателя правления Eesti Teed AS Андреса Агукаса, под чьим успешным руководством предприятие стало лидером рынка в области обслуживания дорог и укладки дорожного покрытия”, — сказал председатель правления Verston Вейко Вескимяэ.

”Основной деятельностью Verston до сих пор было дорожное строительство, а за последние годы компания также сильно выросла на рынке строительства инфраструктуры. Eesti Teed, в свою очередь, занимает прочные позиции как в обслуживании дорог, так и в укладке дорожного покрытия, и у компании есть несколько карьеров по всей Эстонии. Цель слияния — объединить две сильные и опытные команды и предложить клиентам еще более универсальную комплексную услугу”, — подчеркнул Вескимяэ.

Руководитель компании считает строительство и обслуживание дорог растущей и перспективной сферой деятельности, поскольку эстонское государство решило осуществить в следующем десятилетии значительные инвестиции, направив средства на автомагистрали 2+2, строительство Rail Baltica и ряд других крупных проектов.

После слияния Verston Ehitus и Eesti Teed продолжат исполнение всех существующих клиентских и партнерских договоров. В первое время Eesti Teed AS продолжит предлагать услуги под своим прежним именем, но после полного объединения предприятий она перейдет под бренд Verston.

Verston является основанным в 2010 году в Пайде предприятием, предлагающим полную услугу дорожного строительства. Концерн Verston вместе со своими партнерами построил целый ряд важных для страны объектов, например, улицу Рейди теэ в Таллинне, четырехполосный отрезок Тартуского шоссе Козе-Выыбу, инфраструктуру Мемориала жертвам коммунизма, а также расширения Таллиннского аэропорта и авиационной базы Эмари.