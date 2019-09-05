Компания Eesti Gaas впервые выполнила бункеровку LNG в финском порту Ханко

Наряду с Таллинном и Хельсинки, компания Eesti Gaas начала осуществлять бункеровку судов LNG в финском порту Ханко. Для порта Ханко это означает начало регулярных бункеровок на своей территории, а для Eesti Gaas – обслуживание двух новых судов наряду с Megastar компании Tallink, значится в пресс-релизе.
Eesti Gaas бункерует в порту Ханко два крупнейших в мире судна для транспортировки автомобилей. Родственные суда необычной формы Auto Energy и Auto Eco поставляют новые автомобили из Европы в Финляндию и Россию. На десяти палубах каждого соответствующего требованиям ледового класса 1A судна могут разместиться 4000 автомобилей. Экологичные использующие LNG суда типа ro-ro принадлежат предприятию UECC — одному из крупнейших в Европе специализирующихся на морской транспортировке автомобилей.
”Наряду с пассажирскими судами на технологию LNG переходит и все больше новых торговых судов. LNG заменяет использовавшийся ранее в качестве корабельного топлива дизель, результатом чего становятся более чистые воздух и Балтийское море”, — отметил член правления Eesti Gaas Калев Рейльян.
”Первой бункеровке в порту Ханко предшествовала продолжительная и основательная работа, а также предупреждение возможных рисков. Первая бункеровка LNG в Ханко прошла по плану”, — сказал Рейльян.
В следующие месяцы бункеровка в порту Ханко будет осуществляться раз в неделю, каждую пятницу по методу truck-to-ship. За один раз на судно перекачивают 72 тонны LNG из четырех автоцистерн. Как и в Хельсинки, Eesti Gaas планирует поставлять LNG в порт Ханко в основном с нового LNG-завода компании Новатэк в российском городе Высоцке, который был запущен при поддержке экспертов Eesti Gaas.
Компания Eesti Gaas поставляет клиентам LNG из России, Финляндии и Литвы. В прошлом году из этих источников Eesti Gaas поставила суммарно 16 000 тонн LNG, а годом ранее объем поставок составил 12 300 тонн. Для транспортировки LNG и бункеровки компания Eesti Gaas приобрела девять специальных автоцистерн. В портах Таллинна и Хельсинки судно Megastar компании Tallink из таких цистерн заправляли уже более 2000 раз.
LNG или сжиженный природный газ является высокоэнергетическим топливом, а для его использования не требуется наличие трубопровода природного газа. LNG используется в энергетике, а также в наземном и морском транспорте. Это экологичный тип топлива, который позволяет значительно снизить содержание двуокиси углерода, оксидов азота и оксидов серы в выхлопных газах и практически не выделяет частиц сажи.
В настоящее время на заводе голландского судостроителя Damen ведется сооружение уникального бункеровщика LNG для Eesti Gaas — судно будет обслуживать северную и восточную части Балтийского моря. Бункеровщик начнет обслуживать ходящие в Финском заливе экологичные суда.
Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Кроме того, предприятие производит и продает электроэнергию и занимается развитием различных решений в области производства энергии. У концерна 50 000 клиентов и 240 работников. На иностранных рынках — в Финляндии, Латвии и Литве — предприятие использует торговую марку Elenger.
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