Компания Eesti Gaas впервые выполнила бункеровку LNG в финском порту Ханко

В следующие месяцы бункеровка в порту Ханко будет осуществляться раз в неделю, каждую пятницу по методу truck-to-ship. За один раз на судно перекачивают 72 тонны LNG из четырех автоцистерн. Как и в Хельсинки, Eesti Gaas планирует поставлять LNG в порт Ханко в основном с нового LNG-завода компании Новатэк в российском городе Высоцке, который был запущен при поддержке экспертов Eesti Gaas.

Компания Eesti Gaas поставляет клиентам LNG из России, Финляндии и Литвы. В прошлом году из этих источников Eesti Gaas поставила суммарно 16 000 тонн LNG, а годом ранее объем поставок составил 12 300 тонн. Для транспортировки LNG и бункеровки компания Eesti Gaas приобрела девять специальных автоцистерн. В портах Таллинна и Хельсинки судно Megastar компании Tallink из таких цистерн заправляли уже более 2000 раз.

LNG или сжиженный природный газ является высокоэнергетическим топливом, а для его использования не требуется наличие трубопровода природного газа. LNG используется в энергетике, а также в наземном и морском транспорте. Это экологичный тип топлива, который позволяет значительно снизить содержание двуокиси углерода, оксидов азота и оксидов серы в выхлопных газах и практически не выделяет частиц сажи.

В настоящее время на заводе голландского судостроителя Damen ведется сооружение уникального бункеровщика LNG для Eesti Gaas — судно будет обслуживать северную и восточную части Балтийского моря. Бункеровщик начнет обслуживать ходящие в Финском заливе экологичные суда.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Кроме того, предприятие производит и продает электроэнергию и занимается развитием различных решений в области производства энергии. У концерна 50 000 клиентов и 240 работников. На иностранных рынках — в Финляндии, Латвии и Литве — предприятие использует торговую марку Elenger.