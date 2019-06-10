Компания Eesti Gaas начала выполнять бункеровку в порту Хельсинки

«Если сегодня бункеровка LNG в порту Хельсинки – явление относительно редкое, то уже в ближайшем будущем такая работа станет совершенно обычной. Использовавшийся до сих пор в качестве судового топлива дизель начинает вытесняться LNG, в результате чего мы получаем более чистые атмосферу и море», - отметил исполнительный директор Elenger в Финляндии Ярко Аланко.

Руководящий обслуживанием судов Tallink Grupp капитан Тарви-Карлос Туулик сказал, что важнейшим трендом и ключевым словом в морских перевозках 21 века является «sustainability». «В том, что касается экологичности концерн Tallink Grupp является одним из пионеров – причем, в масштабах всей Европы, а не только Балтийского моря. Уже сегодня наш экологический след – на море и на суше – уменьшился, и мы ежедневно работаем во имя дальнейшего сокращения влияния на окружающую среду», - отметил Туулик.

Бункеровка судна Megastar компании Tallink в порту Хельсинки осуществляется раз в неделю.