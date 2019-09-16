Компания Eesti Energia назвала сроки запуска новой шахты по добыче сланца
Концерн Eesti Energia в сотрудничестве с предприятием VKG приступит к разработкам в сланцевом бассейне Уус-Кивиыли не раньше 2025 года, передает rus.err.ee.
Концерн Eesti Energia в сотрудничестве с предприятием VKG приступит к разработкам в сланцевом бассейне Уус-Кивиыли не раньше 2025 года, передает rus.err.ee.
В июне этого года правительство дало свое принципиальное согласие на разработки, и Департамент окружающей среды выдвинул целый ряд требований c целью предотвращения возможных негативных воздействий на окружающую среду.
Разрешение на разработки выдано сроком на 30 лет. По словам пресс-секретаря Eesti Energia Прийта Лутса, именно жесткие экологические требования стали одной из причин, почему предприятие хочет разделить право на разработки с VKG.
По словам Лутса, с учетом времени, которое потребуется на планировки, проектирование и получение разрешений, начать разработки можно будет не раньше 2025 года.
"Выдача разрешения дает нам чувство уверенности в том, что мы сможем продолжить переход на более эффективное использование сланца, то есть на производство сланцевого масла", – сказал Лутс.
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