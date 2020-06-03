Компания доставки Balti Logistika выходит на белорусский рынок

”В странах Балтии наша коммерческая модель к настоящему моменту хорошо себя оправдала — предприятие показывало стабильный рост, и за последние четыре года мы вдвое увеличили свой оборот — и мы решили, что сейчас самое время расширить границы своей деятельности за пределы Прибалтики”, — сказал член правления предприятия Йоэль Тимм, комментируя расширение на Беларусь.

Balti Logistika имеет многолетний опыт в организации межконтинентальной авиа-, морской и железнодорожной доставки грузов и документов. Тимм убежден, что благодаря накопленным за годы работы компетенциям и физическому присутствию в Беларуси они смогут предлагать тамошним предприятиям конкурентоспособные и эффективные глобальные транспортные решения.

По словам Тимма, важную роль в белорусском транзитном бизнесе играет железнодорожный транспорт. ”Контейнерные поезда, курсирующие между Китаем и Беларусью, позволяют добиться синергии в грузоперевозках между Азией и странами Балтии и предлагать более гибкие транспортные решения”, — сказал Тимм. Он добавил, что в последние годы Китай инвестировал крупные суммы в развитие железнодорожной инфраструктуры, благодаря этому значение железнодорожного транспорта в азиатском направлении существенно возросло, и тенденция роста будет продолжаться.

Balti Logistika планирует начинать в Беларуси с небольших шагов. ”Белорусский рынок больше, чем рынок трех стран Балтии вместе взятых, но конкуренция жесткая и рынок раздроблен”, — пояснил Тамм, по словам которого цель Balti Logistika на ближайшее время — закрепиться в Беларуси и помочь тамошним предприятиям оптимизировать цепи поставок, повышая эффективность глобальных транспортных решений.