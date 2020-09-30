Компания DFDS закрывает линию Палдиски - Ханко, но увеличивает число отправлений на Швецию

DFDS значительно нарастит товарооборот и пассажиропоток на линии от Палдиски до шведского Капельшера, увеличив число отправлений с 14 до 22 в неделю.

”Рост объемов как грузов, так и пассажиров на этой линии остается устойчивым, и клиенты уже давно выражали желание по увеличению и объемов грузов, и числа отправлений. Мне отрадно, что теперь мы можем это предложить, нарастив число отправлений в обоих направлений до двух почти каждый день”, — сказал вице-президент и руководитель балтийского подразделения DFDS Андрес Рефсгаард.

Дополнительные отправления будет обслуживать грузопассажирское судно Patria Seaways, которое дополнит работающее на этой линии судно Sirena Seaways.

Линия Палдиски-Ханко закрывается

Patria Seaways с линии Палдиски-Ханко перенаправят на линию Палдиски-Капельшер.

”К сожалению, это означает закрытие линии Палдиски-Ханко, поскольку спрос и объем грузов на ней постоянно снижались. В качестве альтернативы этому эстонско-финскому маршруту мы можем предложить поездки на линиях Таллинн-Хельсинки и Мууга-Вуосаари”, — сказал Рефсгаард.

Реорганизация линий не скажется на количестве работников компании.