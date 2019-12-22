Компания Bolt получает каждую минуту по одному CV от соискателей работы

Bolt получает в среднем по одному резюме (CV) в минуту, но таким образом на работу в предприятии устраивается только каждый двухсотый кандидат, пишет газета Äripäev.
"Просто для поиска работников есть более толковые способы, чем часами читать CV", — заверил менеджер по найму Николай Кабачиков, набравший в компанию Bolt около 300 сотрудников.
По его словам, встречается еще классическая форма набора персонала — "пришли мне свое CV", но его значимость со временем только падает: уже сейчас целая треть новых сотрудников приходит на работу в Bolt благодаря целевому поиску.
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