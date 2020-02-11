11.02.2020, 19:57
Компания Boeing не получила заказов в январе впервые за почти 60 лет
Компания Boeing не получила ни одного заказа за январь 2020 года, следует из данных, опубликованных на официальном сайте.
Компания Boeing не получила ни одного заказа за январь 2020 года, следует из данных, опубликованных на официальном сайте.
Подобная ситуация сложилась впервые за 58 лет, в прошлый раз январь не приносил компании новых заказов в 1962 году.
Ранее сообщалось, что компания впервые с 1997 года понесла убытки в годовом исчислении .
Boeing переживает кризис, связанный с выводом из эксплуатации самолетов 737 MAX после двух авиакатастроф. В 2018 году году в результате крушения Boeing недалеко от Джакарты погибли 189 человек, а в марте 2019 года при авиакатастрофе под Аддис-Абебой — 346 человек.
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