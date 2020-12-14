Коммерческое пространство как визитная карточка вашего предприятия

Один из самых важных вопросов, волнующих предпринимателей, — какое коммерческое пространство лучше всего подходит для вашего предприятия? Основными требованиями обычно являются привлекательное и доступное месторасположение и гибкость в приобретении бизнес-площади. Поскольку коммерческое пространство обычно является повседневной рабочей средой сотрудников, комфортная планировка, инновационность и мотивирующая атмосфера офисной площади также являются важными аспектами.

Kadrioru Plaza: представительная резиденция, дружественная к бизнесу



В деловом мире офис подобен визитной карточке. Яркие решения Kadrioru Plaza, монументальность и смелость выделяются издалека. Это здание является творением выдающихся эстонских архитекторов — Вилена Кюннапу и Айна Падрика. Артиум высотой в четыре этажа с роскошным ароматом, в чистых и оптимистичных цветах, пробуждает у клиента, посещающего вашу компанию, первые захватывающие позитивные эмоции.

Залогом успеха любого предприятия является мотивирующая и комфортная рабочая среда — и ее Kadrioru Plaza безусловно создает своим колоритом. Большие окна здания обеспечивают простор и удивительные виды, а грандиозный атриум вдохновляет и дает возможность отдохнуть от повседневной рабочей рутины.

Гибкие решения, исходящие из потребностей компании



Бизнес-помещения Kadrioru Plaza разной площади созданы для предприятий, ключевыми словами имиджа которых могут быть инновационность, интеллектуальность, радость жизни. Здание поднимает настроение и смело отличается от других новых бизнес-площадей. Уникальность Kadrioru Plaza заключается в возможности, нечасто встречающейся на рынке коммерческих площадей — в зависимости от потребностей и возможностей компании все свободные площади можно как арендовать, так и купить.

Для предприятий с выработанной бизнес-моделью, которые в ближайшие годы не планируют больших изменений и скачкообразного роста, имеет смысл скорее купить коммерческую площадь и создать для себя собственный фирменный интерьер. У инвесторов есть возможность приобрести бизнес-площадь с целью сдачи в аренду.

В расположенном на границе центра города Таллинна и Кадриорга современном здании с экономным уровнем энергопотребления и высочайшим качеством строительства еще доступны последние коммерческие площади. Подробнее: www.kadrioruplaza.ee