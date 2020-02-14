14.02.2020, 09:02

Комитеты Балтийской Ассамблеи обсудят в Рийгикогу важные вопросы, в том числе единую систему залоговой тары


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Prisma taaraautomaadid
Prisma taaraautomaadidFoto: Ilmar Saabas

Сегодня в конференц-зале Рийгикогу состоится заседание двух комитетов Балтийской Ассамблеи (БА): комитета по экономике, энергетике и инновациям и комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам.

Участники заседания обсудят экономическое сотрудничество Балтийских государств, в частности — экономику замкнутого цикла и цифровое сотрудничество, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Председатель комитета БА по охране окружающей среды и природным ресурсам Эрки Сависаар отметил, что в рамках экономики замкнутого цикла планируется обсудить повторное использование биологических, текстильных и строительных отходов. ”Например, разлагающиеся на свалках биоотходы создают угрозу для окружающей среды, так как выделяют метан. В связи с этим Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призывает государства сократить количество биоразлагающихся бытовых отходов. В ходе встречи мы обсудим рекомендации, согласно которым следует стимулировать инвестиции в раздельный сбор и обработку биоотходов. Также необходимо поддерживать проекты, способствующие экологичному обращению с биоотходами. Кроме того, следует рассмотреть возможность введения ограничений на свалки и запретов на биоотходы”, — сказал Сависаар.

В ходе встречи также планируется обсудить возможное создание в Балтийских странах единой системы залоговой тары. ”Если Балтийские государства смогут разработать систему залоговой тары, это откроет возможности для расширения сотрудничества и в других сферах повторного использования отходов. Региональные проекты по утилизации отходов положительно сказываются и на экономике”, — подчеркнул Сависаар.

По словам председателя комитета БА по экономике, энергетике и инновациям Свена Сестера, в прошлом году ассамблея приняла ряд рекомендаций по цифровому сотрудничеству. ”Согласно одной рекомендации, необходимо создать региональный подход к развитию искусственного интеллекта и других новых технологий. Сотрудничество также важно, так как осуществлять индивидуальные проекты — затратно. Кроме того, ЕС поддерживает региональные инициативы. Совместные проекты и приложения следует обсудить до того, как бюджетная стратегия ЕС вступит в силу”, — отметил Сестер.

Говоря о сотрудничестве в цифровой сфере, Сестер также отметил обмен данными в рамках системы X-tee. ”Нельзя недооценивать потенциал трансграничного обмена информацией. Балтийские государства должны приложить совместные усилия для создания единой цифровой инфраструктуры, которая включала бы в себя различные проекты электронного государства”.

Балтийская Ассамблея — это совещательный орган по сотрудничеству между парламентами трех Балтийских стран, где решаются вопросы, представляющие интерес для всех сторон. В этом году Эстония является председателем ассамблеи.

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