Комитеты Балтийской Ассамблеи обсудят в Рийгикогу важные вопросы, в том числе единую систему залоговой тары

Участники заседания обсудят экономическое сотрудничество Балтийских государств, в частности — экономику замкнутого цикла и цифровое сотрудничество, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Председатель комитета БА по охране окружающей среды и природным ресурсам Эрки Сависаар отметил, что в рамках экономики замкнутого цикла планируется обсудить повторное использование биологических, текстильных и строительных отходов. ”Например, разлагающиеся на свалках биоотходы создают угрозу для окружающей среды, так как выделяют метан. В связи с этим Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призывает государства сократить количество биоразлагающихся бытовых отходов. В ходе встречи мы обсудим рекомендации, согласно которым следует стимулировать инвестиции в раздельный сбор и обработку биоотходов. Также необходимо поддерживать проекты, способствующие экологичному обращению с биоотходами. Кроме того, следует рассмотреть возможность введения ограничений на свалки и запретов на биоотходы”, — сказал Сависаар.

В ходе встречи также планируется обсудить возможное создание в Балтийских странах единой системы залоговой тары. ”Если Балтийские государства смогут разработать систему залоговой тары, это откроет возможности для расширения сотрудничества и в других сферах повторного использования отходов. Региональные проекты по утилизации отходов положительно сказываются и на экономике”, — подчеркнул Сависаар.